Куда пойти с ребенком в День защиты детей и не только

Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Куда отправиться со своим ребенком, чтобы в полной мере насладиться праздником? Русский TVNET предлагает подборку интересных детских мероприятий в ближайшие дни.

Праздничный концерт

1 июня во Дворце культуры VEF для маленьких посетителей пройдет концерт «Brīnišķīgais sapnis» (Удивительный сон). На нем на сцене встретятся представители академической музыки и молодые артисты, которые только начинают свой путь. Начало в 19:00. Вход бесплатный.

В зоопарк покормить зверей

В Рижском зоопарке с 1 июня и до конца лета с 12:00 до 14:15 можно будет принимать участие в демонстрация по кормежке животных. Сотрудники зоосада расскажут о происходящем в вольере, а также о привычках животных в зоопарке и на природе.

На природе в лесу

В Латвийском этнографическом музее пройдет 48-я ярмарка народного творчества. Всех, кто хочет прикоснуться к истории и отдохнуть на природе приглашают 2 июня с 9:00 до 18:00 и 3 июня с 9:00 до 17:00. Культурную программу помогут создать 21 танцевальный и музыкальный коллектив, о ярмарке позаботятся более 520 ремесленников. В общем, должно быть весело и детям, и взрослым. Rīgas satiksme обещает в эти два дня дополнительные рейсы 1-го автобуса.

Покажи, на что способен

В субботу в Калнциемском квартале пройдет фестиваль «Сделай сам». Здесь будут творческие мастерские, выездной кукольный театр и несколько детских опер. Гостей, больших и маленьких, ждут с 10:00 до 16:00.

Ура, каникулы!

Также в субботу, 2 июня, уже в центре города, на Эспланаде пройжет другой фестиваль - «Visi kopā», где дети вместе с родителями смогут наблюдать демонстрации, участвовать в конкурсах и получить информацию о том, как соблюдать меры предосторожности и при этом оставаться активными во время летних каникул. Время: 12:00-16:00.

Больше творчества

В квартале «Спикери» пройдет фестиваль «Radi un iedvesmojies» (Создавай и вдохновляйся), во время которого будет возможность участвовать в играх, научных мастерских, посмотреть спектакль, а также вместе с Фабрикой снов Кашера наблюдать музыкальное представление. Время: 13:00-17:00.

Детскому празднику в Зиемельблазме - 110

Большой праздничный концерт в воскресенье, 3 июня, с 11:00 до 16:00 пройдет в парке «Зиемельблазма». Там выступит танцевальный коллектив «Bitīte», будут работать ровно 110 творческих мастерских и аттракционов, детей ждут игры и развлечения, выступит оркестр Молодых Янисов.

Чем занять мозг

В культурном центре Малой гильдии в воскресенье для детей будет не только концерт «Bimini» (12:00), но и творческие мастерские вместе «Brain Games» (с 13:00), а значит будут и игры на смекалку и логику.