Пристегни свое будущее правильно! Типичные ошибки при перевозке детей на авто

Говорят, что самое важное скрывается в мелочах. На первый взгляд незначительные мелочи определяют то, получит ли ребенок-пассажир травмы в результате аварии или резкого торможения. Поэтому автоклуб LAMB в акции «150&12 Малыш в безопасности!» напоминает: для полноценной защиты ребенка в автомобиле детское кресло должно использоваться правильно!

До какого возраста ребенка необходимо возить спиной вперед?

Родители считают:

Более половины (59%) опрошенных родителей ошибочно считают, что ребенка спиной вперед в автомобиле следует возить только первый год жизни. 17% подвергают опасности маленьких пассажиров, считая, что ребенка не следует возить спиной вперед, а еще 4% считают, что так сидеть опасно для ребенка. Только 24% опрошенных ответили правильно: 10% считает, что ребенка следует возить спиной вперед до возраста 15% месяцев, 6% — до трех лет, 8% — максимально долго.

Правильно:

Детей в возрасте до 15 месяцев обязательное необходимо перевозить спиной вперед, но эксперты советуют перевозить ребенка таким образом до возраста трех лет и дольше.

Следует учитывать, что ребенок — это не миниатюрный взрослый человек — вес головы младенца равен третей части общей массы тела, а вес головы взрослого человека равен лишь 1/14 от общей массы тела. К тому же, шейные мышцы и связки ребенка еще не сформировались полностью. Поэтому при фронтальном столкновении или резком торможении шея не может удержать голову, которая подвергается сильному удару, если ребенок сидит лицом в направлении движения. Если в подобной ситуации ребенок сидит спиной вперед, а также пристегнут правильно, удар равномерно распределяется по спине, снижая риск получения травм.

Насколько крепко закреплять тело ребенка ремнями детского кресла?

Родители считают:

Большинство (63%) опрошенных родителей затягивают ремни детского кресла слишком слабо, а 13% опрошенных вообще не обращают внимание на натяжение ремней. Только 24% опрошенных родителей знают о том, как сильно следует затягивать ремни.

Правильно:

Встроенные в детское кресло ремни необходимо затягивать туго, максимально близко к телу ребенка. Если оставить данный фактор без внимания, ребенок в момент удара может просто выскользнуть из ремней и кресла, которое защищает его от травм.

Самый простой способ проверить надежно ли пристегнут ребенок — это тест одного пальца.

Если под ремни детского кресла в плечевой части нельзя просунуть больше одного пальца взрослого человека, то вы можете смело отправляться в путь.

Также важно, чтобы встроенные в кресло ремни были расположены на плечах, как можно ближе к шее, а не сползали под линию плеч. В противном случае ребенок во время поездки может освободить верхнюю часть тела и вылезти из ремней.

Пристегивать ли ребенка в толстой одежде?

Родители считают:

Данные опроса указывают на то, что родителям не хватает знаний о пристегивании ребенка в холодные времена года. 76% родителей регулярно пристегивают ребенка неправильно, оставляя его в верхней одежде. 21% так поступает иногда, но только 3% родителей снимают с ребенка толстую верхнюю одежду перед пристегиванием в детском кресле.

Правильно:

В холодную погоду перед пристегиванием ребенка в детском кресле необходимо снять толстую теплую одежду.

Куртки и комбинезоны не позволяют закрепить ремни безопасности максимально близко к телу ребенка. В момент удара одежда сжимается, освобождая пространство для движения и создавая риск выскальзывания из ремней, особенно если поверхность одежды гладкая и скользкая. К тому же, из-за толстой одежды ремни безопасности просто сползают с узких плеч ребенка.

Влияние толстой одежды легко проверяется. Сначала пристегните ребенка в детском сиденье в комбинезоне. Затем снимите с малыша комбинезон и снова пристегните в детском сиденье, сохранив прежнюю длину ремней. Увидите, сколько свободного места появилось при отсутствии комбинезона.

Чтобы ребенок не замерз без верхней одежды, накройте его теплым одеялом или курткой.

«Это лишь несколько универсальных правил использования детских кресел. Но, следует учесть, что каждое детское кресло имеет специфические принципы крепления, которые важно соблюдать. Поэтому, как бы банально это не звучало, всегда следует прочитать инструкцию ведь даже самое безопасное кресло не сможет защитить ребенка при неправильном использовании», подчеркивает эксперт Braucamdroрi.lv Ивета Сондоре.

Запомни:

- Используя кресла 0-й группы, обрати внимание на наклейку сбоку! На наклейке будет показано размещение ручки кресла во время езды.

- Чтобы избежать травм, пристегивая ребенка к подставке, ремни должны опираться на плечи и бедра, а не на живот и шею!

- Ремни должны быть прямыми, а не скрученными!

- Отключай подушку безопасности при размещении детского кресла на переднем сиденье!

- Выбирай соответствующее росту и весу ребенка кресло!

- Приобретая детское кресло, обрати внимание на список подходящих автомобилей (также доступен на странице или в инструкции производителя)!

- Не используй кресла старее данных стандартов: ECE R44.03, R44.04 или R129 (обычно обозначены оранжевой этикеткой)!

- Не используй кресла с истекшим сроком годности!

- Не используй поврежденные или побывавшие в авариях кресла!

- Перед покупкой опробуй детское кресло в своем автомобиле!

- Не перевози ребенка на коленках!

- Используй детское кресло всегда, независимо от расстояния!

- Всегда внимательно соблюдай указания инструкции!

Помни, что детское кресло/подставку необходимо использовать пока ребенок не достигнет роста 150 см, что обычно происходит в возрасте 12 лет!

В названии кампании используются цифры 150 и 12 потому, что согласно правилам безопасности, детское кресло или подставку следует использовать пока рост ребенка не достигнет 150 сантиметров, что примерно происходит в возрасте 12 лет.