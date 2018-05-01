Ева Лонгория VS Кэндис Свейнпол: битва самых «пугающих» беременных животов

29-летняя южноафриканская супермодель, один из «ангелов» Victoria’s Secret. Кэндис Свейнпол и 43-летняя американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория готовятся со дня на день стать мамами. А пока знаменитости ожидают пополнения, пользователи Сети спорят, у кого из них животик выглядит более выдающимся.

Будущие мамы Ева Лонгория и Кэндис Свейнпол предпочитают не сидеть дома. Знаменитые красавицы надевают бикини и отправляются на пляж нежиться на солнце.

В Сети регулярно появляются фото, сделанные папарацци, на которых Ева и Кэндис гордо демонстрируют свои изменившиеся за время беременности формы.

Правда, поклонники не в восторге от таких откровенных снимков. Они даже устроили в Интернете спор, чей живот выглядит более пугающим.

Одни считают, что в этом состязании победа однозначно Кэндис.

«Она что, ждет тройню?», «Стоит ли на последнем месяце беременности по пляжу в бикини бегать?», «Меня пугает ее огромный живот»,

— прокомментировали пользователи Сети пляжные кадры модели.

Другие же уверены, что в этой «битве» выигрывает Ева. «Живот не тянет вниз?», «Он у вас растет не по дням, а по часам», «Мне страшно», — написали в комментариях недоумевающие поклонники актрисы. А как вы считаете, кто из будущих мам обладает наиболее впечатляющим животиком?

Waiting for him... A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on May 17, 2018 at 1:17pm PDT