Очаровательны и непринужденны! Пока Уильям играл в поло, Кейт с детьми порезвились на лужайке

На следующий день после торжественного парада Trooping the Colour в честь дня рождения Ее Величества Елизаветы II королевская семья отправилась в поло-клуб на благотворительный матч Maserati Royal Charity Polo Trophy.

Пока принц Уильям играл в поло, его супруга Кейт Миддлтон и дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта - наслаждались отдыхом на соседней лужайке. В отличие от официального появления на балконе Букингемского дворца по случаю дня рождения Елизаветы II,

герцогиня Кембриджская была одета очень легко и просто - в нежно-голубое летнее платье в белую полоску из магазина Zara, стоимость которого около 80 евро.

Принцесса Шарлотта в розовом платьице без рукавов выглядела рядом с мамой невероятно игриво, особенно когда надевала свои детские солнцезащитные очки, сидя у нее на коленях.

Эти трогательные кадры отражают один из тех редких моментов в жизни членов королевской семьи, когда им не надо следовать строгому официальному этикету. Смотрите, как очаровательны и непринужденны Кейт, Шарлотта и Джордж!