Бесплатные лагеря и походы для детей и подростков

Департамент благосостояния Рижской думы предлагает детям и подросткам посетить бесплатные лагеря и отправиться в походы (без ночевки).

В рамках проекта Европейского социального фонда «Мы за здоровую Ригу – многообразие и доступность мероприятий по содействию здоровью и профилактике заболеваний!» предлагаются различные дневные лагеря на три дня (с 10:00 до 16:00).

Трехдневный досуг включает в себя тематические занятия (по различным видам спорта, образовательные о здоровом питании, укреплении душевного здоровья, творческие мастерские, занятия на развитие коммуникации и сплоченности, походы, игры на свежем воздухе и т.д.), питание (горячие обеды и перекус), транспорт на время лагеря

(по возможности детей призывают брать с собой э-талон школьника).

Период организации лагерей: июнь, июль, август (о конкретных датах необходимо узнавать по нижеуказанным телефонным номерам).

Места организации лагерей: территория парка Гризинькалнс (ул. Пернавас, 54) с выездами по территории рижского самоуправления

Тематика лагерей: предлагаются 7 разных лагерей с различными направлениями (inline, BMX, longboard, танцы, фитнесс, баскетбол, футбол).

Одного ребенка изначально можно заявить только в один лагерь. Возраст участников: 7-10 лет, 11-14 лет.

Как подать заявку? Родители, которые желают устроить своего ребенка в лагерь, должны связаться с координатором проекта Департамента благосостояния Рижской думы Илоной Сеглиней по телефонам 67037314 или 25622407.

Потенциальным участникам будет необходио заключить договор с организаторами лагеря, а также заполнить анкету с данными ребенка.

В первую очередь ждут детей из малообеспеченных и малоимущих семей, но приглашают записываться и других желающих!