СМИ: Анджелину Джоли могут лишить опеки над детьми

Казалось бы, почему нельзя умерить амбиции и прекратить вставлять палки в колеса себе же самим? Но, похоже, экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт не готовы уступать прихотям друг друга и еще долго будут выяснять отношения, перетягивая детей, словно те резиновые... Очередное недопонимание между звездами Голливуда может закончиться печально для Энджи.

Недавно в СМИ сообщалось о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли наконец «поделить» детей, но, если верить инсайдерам TMZ, благодать продлилась недолго.

Все дело в том, что

судья, ведущий дело о разводе звездной пары, считает, что для психики их шестерых детей опасно то, что мать не позволяет отцу видеться с ними на лояльных условиях.

И если актриса не пересмотрит это, то последствия могут сыграть против нее.

Кроме того, судья внес новое правило, исходя из которого Брэд может звонить детям по мобильному телефону и обмениваться с ними сообщениями в любое время. Анджелина не имеет права противодействовать этому постановлению.

Новые правила озвучены судом и по поводу летних каникул детей знаменитостей. Теперь Брэд на 10 дней в середине июня увидит их в Лондоне, где Анджелина снимается в продолжении «Малефисенты».

Однако общаться одновременно актер сможет только с 1-2 детьми в течение 4 часов в день и в присутствии детского психолога.

Зато в конце июля все дети, кроме 16-летнего Мэддокса, который сам решает, когда и сколько общаться с отцом, отправятся в Лос-Анджелис к Брэду, где будут жить с ним в течение недели.

Что интересно, в этот период Анджелине будет разрешено звонить им только 1 раз в день.