Рецепты на Лиго: Копченая на дыму говядина Beef Jerk по рецептам предков

Копчение - один из самых простых способов приготовления мяса. Все, что необходимо - немного выдержки.

Наши предки коптили мясо еще до того, как соль стала популярным и повседневным товаром.

Главный принцип таков: нарезаем мясо, развешиваем его на ветки, а снизу зажигаем небольшой костер, дым от которого не только закоптит мясо, но и отгонит насекомых.

Вариаций маринада множество, поэтому можно экспериментировать. Также можно ограничиться лишь солью и перцем. Если у вас нет возможности развести костер, то мясо можно приготовить и в домашних условиях - на низкой температуре в духовке или в самой обычной сушке для овощей и фруктов.

Мы замариновали говядину в темном пиве, добавили соль, перец, коричневый сахар, соус чили и оставили в холодильнике на ночь. Мясо вялилось примерно 7 часов.

Копченая на дыму говядина Beef Jerk по рецептам предков FOTO: Jānis Škapars

FOTO: Jānis Škapars

Какой вкус у этого мяса? Вы даже не можете себе представить. Есть повод попробовать!