Рецепты на Лиго: Ржаной хлеб с привкусом леса

Что может быть вкуснее настоящего ржаного хлеба? Знаток хлеба Карлис Лингинс поделился своим рецептом невероятно вкусного хлеба, который очень просто приготовить!
Состав:
- 500 г муки;
- 425 мл воды;
- 100 г закваски;
- 10 г соли;
- 50 г чернослива;
- 10 г тмина.
Хлеб положим на кленовые листья и нарезанные ягоды можжевельника. Сначала растворяем в воде закваску, добавляем муку, соль и нарезанный чернослив. Замешиваем тесто в течение 5 минут и оставляем отдохнуть.
Когда у теста появится немного кислый запах (примерно через 6-12 часов, зависит от температуры), помещаем его в разогретую до 220 градусов печь.
Хлеб готов, когда на нем образовалась тёмная корка.
После того как хлеб остыл, он готов к употреблению. Приятного аппетита!