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Рецепты на Лиго: Ржаной хлеб с привкусом леса

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Что может быть вкуснее настоящего ржаного хлеба? Знаток хлеба Карлис Лингинс поделился своим рецептом невероятно вкусного хлеба, который очень просто приготовить!

Состав:

  • 500 г муки;
  • 425 мл воды;
  • 100 г закваски;
  • 10 г соли;
  • 50 г чернослива;
  • 10 г тмина.
FOTO: Jānis Škapars
FOTO: Jānis Škapars

Хлеб положим на кленовые листья и нарезанные ягоды можжевельника. Сначала растворяем в воде закваску, добавляем муку, соль и нарезанный чернослив. Замешиваем тесто в течение 5 минут и оставляем отдохнуть.

Когда у теста появится немного кислый запах (примерно через 6-12 часов, зависит от температуры), помещаем его в разогретую до 220 градусов печь.

Хлеб готов, когда на нем образовалась тёмная корка.

После того как хлеб остыл, он готов к употреблению. Приятного аппетита!

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