Рецепты на Лиго: Ржаной хлеб с привкусом леса

Что может быть вкуснее настоящего ржаного хлеба? Знаток хлеба Карлис Лингинс поделился своим рецептом невероятно вкусного хлеба, который очень просто приготовить!

Состав:

500 г муки;

425 мл воды;

100 г закваски;

10 г соли;

50 г чернослива;

10 г тмина.

FOTO: Jānis Škapars

FOTO: Jānis Škapars

Хлеб положим на кленовые листья и нарезанные ягоды можжевельника. Сначала растворяем в воде закваску, добавляем муку, соль и нарезанный чернослив. Замешиваем тесто в течение 5 минут и оставляем отдохнуть.

Когда у теста появится немного кислый запах (примерно через 6-12 часов, зависит от температуры), помещаем его в разогретую до 220 градусов печь.

Хлеб готов, когда на нем образовалась тёмная корка.

После того как хлеб остыл, он готов к употреблению. Приятного аппетита!