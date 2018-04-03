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Ксения Собчак рассказала, почему решила не крестить сына

woman.ru
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Ксения Собчак | Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

СМИ не раз писали о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган не придерживаются классических методов воспитания. Недавно медиадива объяснила, почему не считает нужным крестить Платона.

На днях Ксения Собчак дала интервью журналистам программы «Ты не поверишь!», в котором прокомментировала не свои политические амбиции, а личную жизнь. Разговор коснулся самого сокровенного - сына Платона. Ксения призналась, что вместе с мужем Максимом они пришли к решению не крестить мальчика.

Собчак и Виторган не навязывают ребенку религиозное мировоззрение, а позволяют ему вырасти и сделать выбор самостоятельно.

«Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко», - сообщила Ксения.

Собчак также рассказала, как сильно на нее повлияло рождение ребенка. Знаменитость честно заявила, что не любила детей, но, став матерью, начала иначе к ним относиться. «Мне кажется, это нормально», - прокомментировала медиадива.

К слову, Ксения теперь проще относится к ситуациям, когда чужие дети громко плачут в общественном месте, например, в самолете.

В интервью Собчак отметила, что теперь понимает, почему такое происходит, не осуждает и думает о том, как можно помочь родителям.

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