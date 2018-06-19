«Ангел» Victoria’s Secret во второй раз стала мамой и показала кроху

29-летняя Кэндис Свейнпол во второй раз стала мамой 19 июня, а уже на следующий день после появления на свет малыша супермодель разместила в Сети нежный кадр с ним.

19 июня Кэндис Свейнпол объявила о рождении ребенка, опубликовав трогательную Инстаграм-историю. На снимке младенец держит своей крохотной ручкой маму за палец. Спустя всего сутки топ-модель, вопреки приметам и суевериям, выложила в микроблог совместное фото с сыном, на котором видно его лицо.

«Спасибо всем за теплые пожелания. Наш маленький человечек родился дома этим утром, и он само совершенство», — подписала кадр «ангел» Victoria's Secret.

Поклонники принялись поздравлять Кэндис с пополнением.

«Пусть растет большим и сильным», «Он прекрасен, здоровья малышу», «Ваш маленький ангел», «Счастья и процветания вашей семье»,

— прокомментировали пост фолловеры. Коллеги Кэндис тоже не оставили без внимания эту радостную новость. Миранда Керр, Даутцен Крез, Ирина Шейк, Карли Клосс и другие известные модели пожелали Свейнпол и ее новорожденному сыну всего наилучшего. Присоединяемся к поздравлениям!