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Дети за родителей в ответе: сына Трампа призвали поместить «в клетку с педофилами»

Gazeta.ru
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Президент США Дональд Трамп, Баррон Трамп и первая леди Мелания Трамп | Фото: SHAWN THEW / EPA

Американский актер и режиссер Питер Фонда призвал отобрать сына президента США Дональда Трампа Бэррона у родителей и поместить его «в клетку с педофилами». Об этом сообщает Mediaite.

В своем Twitter Фонда обрушился на иммиграционную политику Трампа, из-за которой детей мигрантов на границе разлучают с семьями.

«Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук матери и поместить его в клетку с педофилами. Посмотрим, восстанет ли его мать против той сволочи, за которую она вышла замуж».

Ранее стала известна дата голосования по миграционному законодательству в палате представителей конгресса США.

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