Появились подробности будущего крещения принца Луи

Уже совсем скоро состоится таинство крещения принца Луи. Об этом стало известно из официального заявления Кенсингтонского дворца.

Пока в Сети обсуждали появление королевской семьи на скачках Royal Ascot, появились подробности таинства крещения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В официальном заявлении Кенсингтонский дворец сообщил подробности будущего события:

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что крещение принца Луи состоится в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне 9 июля, в понедельник.

Крестить принца Луи будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби».

Отметим, что здесь же крестили и принца Джорджа. А вот кркщение принцессы Шарлотты прошло в часовне Сандрингемского дворца в Норфолке.

Ну что ж, с нетерпением ждем появление всей королевской семьи на крестинах принца Луи.