Вот это новость! Западные СМИ сообщили, что Меган Маркл беременна двойней

Не успели поклонники королевской семьи обсудить пышную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, как появилась другая радостная весть: герцогиня Сассекская беременна! По крайней мере именно так утверждают корреспонденты некоторых западных изданий.

Слухи об интересном положении Меган Маркл начали распространяться еще в прошлом году. Затем в Сеть попал снимок чертежа нового дома Меган и Гарри, на котором на фоне очертаний постройки изображена женщина с детской коляской. Конечно же, все восприняли это как намек на беременность Меган.

Недоброжелатели, постоянно акцентирующие внимание на африканских корнях американской актрисы, злорадствовали: неужели в королевской семье может появиться ребенок с темной кожей?

Однако самого принца Гарри и его супругу (а также, что важно, королеву Елизавету) вряд ли волнуют такие предрассудки. Инсайдер утверждает, что будущие родители просто на седьмом небе от счастья.

Близкий к королевской семье источник сообщил, что герцогиня Сассекская ждет двойню: мальчика и девочку. Что интересно, Букингемский дворец пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, хотя об этой новости не написал разве что ленивый. Напомним,

после своей помолвки в ноябре прошлого года Меган и Гарри заявили в интервью BBC, что планируют завести детей сразу после свадьбы, так что все идет к тому, что новость скоро будет подтверждена.

Ну что ж, а пока всем поклонникам принца Гарри и Меган Маркл остается ждать официальных комментариев от королевской семьи, чтобы по-настоящему и от души порадоваться за будущих родителей. Или же... убедиться в том, что это очередная журналистская «утка».