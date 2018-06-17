54-летняя бывшая жена Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка

Смелые женщины решаются стать мамами после 40 лет, а самые смелые — после 50! Разменяв шестой десяток, актриса Бригитта Нильсен рискнула забеременеть в пятый раз и не прогадала.

В конце мая датская актриса Бригитта Нильсен, бывшая жена Сильвестра Сталлоне, сообщила в Инстаграме радостную новость — она ждет пятого ребенка. Фанаты звезды были шокированы, ведь возраст у нее совсем не юный: летом этого года Бригитте исполнится 55-лет. Но сама Нильсен была спокойна, уверенна и совершенно счастлива.

23 июня журнал People сообщило радостную новость: актриса успешно родила дочь. Девочка, которую назвали Фридой, появилась на свет в пятницу и стала первым ребенком в браке Нильсен и ТВ-продюсера Маттиа Десси.

«Мы невероятно счастливы. Путь был долгим, но это того стоило. Мы еще никогда так сильно друг друга не любили», — прокомментировали изданию счастливые родители. К слову, до этого у Бригитты рождались сыновья.

Актриса не слишком стремилась комментировать свое интересное положение, поэтому доподлинно неизвестно, стала ли ее беременность результатом работы врачей-репродуктологов.