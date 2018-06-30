«Ребенку лучше быть с Сашей»: Шокирующее признание жены Кержакова

Жена футболиста Александра Кержакова Милана сделала шокирующее признание в Instagram. Под семейной фотогрфией Милана написала, почему Саша последнее время один воспитывал их общего сына и где она пропадала почти что что пять месяцев.

«Друзья, я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике», – написала Милана в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам девушки, ее сын был с нянями, пока она лечилась от наркомании. Милана отметила, что к пагубной привычке пристрастилась после смерти отца.

(отец Миланы - сенатор Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов скончался в 2017 году). «Сначала был алкоголь, потом .....,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит», – откровенно сказала Кержакова.

Милана осознала, что пока окончательно не излечится, ей не стоит забирать ребенка себе. «Теме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали», – отметила Кержакова.

Озарение пришло к девушке после того как она увиделась со своим сыном.

«Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца», – написала Милана.

Кержакова пообещала, что обязательно выкарабкается и вернется к нормальной жизни. «Я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня», – резюмировала она.

Напомним, что свою предыдущую супругу Кержаков тоже обвинял в употреблении наркотив и так же забрал у нее их общего ребенка .