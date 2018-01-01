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Что сделать c черствым хлебом: 4 варианта для бережливой хозяйки

Русский TVNET/hochu.ua
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Jarosław Domalewski/Scanpix

Согласитесь, выбросить подсохший хлеб как-то рука не поднимается. Да и зачем? Ведь им можно, например, покормить птиц, а если потратить немного времени, то кое-что вкусное и для семьи приготовить. Зачерствевший хлеб способен трансформироваться - вновь превратиться в свежий либо в самостоятельное блюдо, причем очень вкусное. Так что если в хлебнице уже пару дней ждут своей участи несколько ломтиков подсохшего батона, ржаного или любого другого, вот вам четыре идеи, что с этим делать.

1

Снова сделать мягким
2

Досушить и сделать сухарики
3

Приготовить пудинг или шарлотку
4

Сделать панировочные сухари
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