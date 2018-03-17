«Вот такую Пугачеву я люблю»: Галкин показал жену «без фильтров»

С тех пор как 42-летний Максим Галкин и 69-летняя Алла Пугачева вместе с детьми отправились на отдых, в Instagram юмориста снимки Примадонны появляются куда чаще, чем в ее собственном. На днях Максим опубликовал в микроблоге новый кадр с супругой, правда далеко не всем подписчикам он понравился.

Алла Борисовна периодически жалуется на здоровье и не забывает напоминать фанатам о грядущем 70-летнем юбилее. Однако это не мешает ей регулярно публиковать «честные» селфи.

Правда, далеко не всем поклонникам подобные фото нравятся. Вспомним хотя бы то, на котором Примадонна позирует с мокрыми волосами.

В последнее время сама Пугачева стала куда реже выставлять новые кадры в своем микроблоге. Вместо нее это делает муж. Не так давно он выложил фото супруги в топе и без нижнего белья, смутив фолловеров, а на днях поделился снимком, который многие Интернет-пользователи раскритиковали.

«Девушка с реки. Вот только что сфоткал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив.

Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо»,

— написал Галкин.

Правда, большинство фолловеров с Максимом не согласились.

«Люблю Пугачеву, но вы лукавите!», «Это не веснушки, это пигментные пятна», «Хорошо выглядит, но по глазам все видно», «Люди! Очнитесь! Что здесь красивого»,

«Вы лукавите, это фото трудно назвать красивым, но красота в глазах смотрящего», — начали обсуждать фото Интернет-пользователи. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Пугачевой. По мнению преданных поклонников Аллы Борисовны, она в любом случае выглядит моложе своего возраста.