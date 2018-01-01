Вторник, 10 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

В Лондоне крестили принца Луи

korrespondent.net
  • Фото
  • Фото
Prince Louis | Фото: AP/Scanpix

Крещение состоялось 9 июля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Таинство проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.

В Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в понедельник, 9 июня, крестили принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Таинство проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.

Герцог и герцогиня Кембриджские крестными принца Луи избрали своих друзей и родственников. Среди них Николас ван Катцем (родной брат крестного отца принца Джорджа), Гай Пелли (друг принцев Уильяма и Гарри), Кейт Лаура Мид (жена близкого друга принца Уильяма), Гарри Обри-Флетчер, Роберт Картер и Люси Миддлтон (родственница Кэтрин).

Напомним, принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии.

Он стал пятым в очереди престолонаследия, заняв место после своего деда, принца Уэльского Чарльза, отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры.

В то же время Луи подвинет в очереди своего дядю, принца Гарри, сместив его на шестое место в очереди.

0 Комментарии