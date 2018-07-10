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Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова родила первенца. Уже есть фото!

woman.ru/Русский TVNET
Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/Scanpix

В марте этого года 24-летняя Анастасия Тарасова (до замужества - Костенко) сообщила, что ждет ребенка. 10 июля стало известно, что супруга российского футболиста впервые стала мамой.

Слухи о том, что Анастасия беременна, появились в декабре прошлого года — сразу после того, как стало известно, что она выходит замуж за Дмитрия Тарасова. Модель долгое время никак не комментировала домыслы Интернет-пользователей. Однако инсайдеры уверяли, что она ждет девочку.

В марте этого года Тарасова подтвердила свое интересное положение, когда округлившийся животик уже невозможно было прятать под объемной одеждой.

С тех пор будущая мама откровенно рассказывала поклонникам о том, как протекает ее беременность, и сетовала на отечность.

В последние месяцы супруга спортсмена перестала посещать светские мероприятия, а проводила все время в загородном доме, готовясь к появлению малыша, и лишь изредка ходила на свидания с мужем.

В апреле СМИ сообщили, что модель была госпитализирована из-за осложнений. Однако девушка опровергла эту информацию.

10 июля на свет появился первенец Анастасии и Дмитрия. В своем Instagram футболист опубликовал фотографию с новорожденной девочкой на руках. «Спасибо, любимая, за это чудо», — написал Тарасов. Что ж, от души поздравляем молодых родителей и желаем здоровья маме и малышу.

10/07/18 - Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой! Спасибо Анне Валерьевне @annaagranovskaya за прекрасное наблюдение моей беременности и наставления нам, молодым родителям; спасибо Татьяне Викторовне @tanyaalekseeeva за то, что такое таинство прошло на самом высшем уровне, без недоразумений; спасибо @lapinomed за профессиональный и чуткий коллектив! Я счастлива❤️ Фото : @perviykrik #ясталамамой #ilovemylife

A post shared by Anastasia Tarasova (@kostenko.94) on

Спасибо тебе за все @kostenko.94 ❤️

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on

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