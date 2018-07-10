Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова родила первенца. Уже есть фото!

В марте этого года 24-летняя Анастасия Тарасова (до замужества - Костенко) сообщила, что ждет ребенка. 10 июля стало известно, что супруга российского футболиста впервые стала мамой.

Слухи о том, что Анастасия беременна, появились в декабре прошлого года — сразу после того, как стало известно, что она выходит замуж за Дмитрия Тарасова. Модель долгое время никак не комментировала домыслы Интернет-пользователей. Однако инсайдеры уверяли, что она ждет девочку.

В марте этого года Тарасова подтвердила свое интересное положение, когда округлившийся животик уже невозможно было прятать под объемной одеждой.

С тех пор будущая мама откровенно рассказывала поклонникам о том, как протекает ее беременность, и сетовала на отечность.

В последние месяцы супруга спортсмена перестала посещать светские мероприятия, а проводила все время в загородном доме, готовясь к появлению малыша, и лишь изредка ходила на свидания с мужем.

В апреле СМИ сообщили, что модель была госпитализирована из-за осложнений. Однако девушка опровергла эту информацию.

10 июля на свет появился первенец Анастасии и Дмитрия. В своем Instagram футболист опубликовал фотографию с новорожденной девочкой на руках. «Спасибо, любимая, за это чудо», — написал Тарасов. Что ж, от души поздравляем молодых родителей и желаем здоровья маме и малышу.