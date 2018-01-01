Принц Гарри высказался о своем будущем отцовстве

На днях 33-летний принц Гарри и его 36-летняя супруга Меган Маркл посетили Дублин, где не только встретились с президентом Ирландии, но и пообщались с обычными людьми. После чего 43-летняя Элейн Адам-Стюарт сообщила журналистам, как герцог Сассекский ответил на вопрос о детях, пишет Woman.ru.

С тех самых пор, как принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой, поклонники пары с нетерпением ждут новостей о пополнении в их семье.

Сама герцогиня Сассекская в интервью говорила, что хочет обзавестись детьми, но не планирует это в ближайшем будущем.

Правда, слухи о ее первой беременности все же появляются в СМИ с завидной регулярностью. А недавно на эту тему высказался и принц Гарри.

Во время встречи с жителями Дублина, куда не так давно прилетели герцог и герцогиня Сассекские, Гарри пообщался с Элейн Адам-Стюарт, которая пересказала журналистам свой диалог с принцем.

«У моего мужа тоже рыжие волосы, и я родила от него пятерых детей. Когда вы с Меган собираетесь последовать нашему примеру?» — поинтересовалась женщина.

Гарри этот вопрос рассмешил, и он ответил: «Пятеро детей? Это слишком много!». Правда, уточнять, когда они с женой намерены всерьез задуматься о пополнении в семье, принц, к сожалению, не стал.