Пятница, 13 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Принц Гарри высказался о своем будущем отцовстве

woman.ru/Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Принц Гарри | Фото: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

На днях 33-летний принц Гарри и его 36-летняя супруга Меган Маркл посетили Дублин, где не только встретились с президентом Ирландии, но и пообщались с обычными людьми. После чего 43-летняя Элейн Адам-Стюарт сообщила журналистам, как герцог Сассекский ответил на вопрос о детях, пишет Woman.ru.

С тех самых пор, как принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой, поклонники пары с нетерпением ждут новостей о пополнении в их семье.

Сама герцогиня Сассекская в интервью говорила, что хочет обзавестись детьми, но не планирует это в ближайшем будущем.

Правда, слухи о ее первой беременности все же появляются в СМИ с завидной регулярностью. А недавно на эту тему высказался и принц Гарри.

Во время встречи с жителями Дублина, куда не так давно прилетели герцог и герцогиня Сассекские, Гарри пообщался с Элейн Адам-Стюарт, которая пересказала журналистам свой диалог с принцем.

«У моего мужа тоже рыжие волосы, и я родила от него пятерых детей. Когда вы с Меган собираетесь последовать нашему примеру?» — поинтересовалась женщина.

Гарри этот вопрос рассмешил, и он ответил: «Пятеро детей? Это слишком много!». Правда, уточнять, когда они с женой намерены всерьез задуматься о пополнении в семье, принц, к сожалению, не стал.

0 Комментарии