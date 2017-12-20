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«Самая сексуальная женщина планеты» впервые станет матерью

Lenta.ru
Американская супермодель Кейт Аптон | Фото: REUTERS/Scanpix

Американская супермодель Кейт Аптон, названная в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, впервые станет матерью. О своей беременности она сообщила в Instagram.

26-летняя модель выложила фотографию, на которой она запечатлена на балконе гостиницы на фоне моря, и добавила хэштег «беременна в Майами». Она также отметила в посте своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера.

#PregnantinMiami @justinverlander 🌞❤️

A post shared by Kate Upton (@kateupton) on

Кейт Аптон вначале карьеры выступала как модель plus-size, но потом похудела.

В 2014 году она также была признана самой сексуальной женщиной года по версии журнала People.

Ready for summer!

A post shared by Kate Upton (@kateupton) on

Happy 30th Anniversary @voguespain! #vogue30 🎂

A post shared by Kate Upton (@kateupton) on

Аптон была лицом марки нижнего белья, купальников и одежды Victoria's Secret, а также снялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах — «Как украсть небоскреб», «Другая женщина» и «Горе-творец». За Верландера модель вышла замуж в 2017 году, до этого они встречались три года.

Puppy love! #bts @thelovemagazine

A post shared by Kate Upton (@kateupton) on

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