«Самая сексуальная женщина планеты» впервые станет матерью

Американская супермодель Кейт Аптон, названная в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, впервые станет матерью. О своей беременности она сообщила в Instagram.

26-летняя модель выложила фотографию, на которой она запечатлена на балконе гостиницы на фоне моря, и добавила хэштег «беременна в Майами». Она также отметила в посте своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера.

#PregnantinMiami @justinverlander 🌞❤️ A post shared by Kate Upton (@kateupton) on Jul 14, 2018 at 6:19am PDT

Кейт Аптон вначале карьеры выступала как модель plus-size, но потом похудела.

В 2014 году она также была признана самой сексуальной женщиной года по версии журнала People.

Ready for summer! A post shared by Kate Upton (@kateupton) on Apr 21, 2018 at 11:40am PDT

Аптон была лицом марки нижнего белья, купальников и одежды Victoria's Secret, а также снялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах — «Как украсть небоскреб», «Другая женщина» и «Горе-творец». За Верландера модель вышла замуж в 2017 году, до этого они встречались три года.