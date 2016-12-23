Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Американский рэпер, выступающий под псевдонимом 2 Chainz, показал пуловер стоимостью 90 тысяч долларов (свыше 85 тысяч евро).
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Музыкант назвал его «самым уродливым рождественским свитером в мире». Видео опубликовано на канале YouTube.
На свитере, который украсил личный ювелир музыканта, изображен танцующий в окружении снежинок Санта-Клаус, вышитый золотом и украшенный бриллиантами общим весом в 50 карат.
Видео:
Этот свитер оказался втрое дороже того, что недавно выпустила компания Swarovski.
Праздничный наряд украшен 24 тысячами фирменных кристаллов. На создание одежды у дизайнеров ушло 52 дня.
Видео: