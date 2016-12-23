Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

 

Фото: скриншот видео

Американский рэпер, выступающий под псевдонимом 2 Chainz, показал пуловер стоимостью 90 тысяч долларов (свыше 85 тысяч евро).

Еще по этой теме

Музыкант назвал его «самым уродливым рождественским свитером в мире». Видео опубликовано на канале YouTube.

На свитере, который украсил личный ювелир музыканта, изображен танцующий в окружении снежинок Санта-Клаус, вышитый золотом и украшенный бриллиантами общим весом в 50 карат.

Видео:

Этот свитер оказался втрое дороже того, что недавно выпустила компания Swarovski.

Праздничный наряд украшен 24 тысячами фирменных кристаллов. На создание одежды у дизайнеров ушло 52 дня.

Видео:

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 343000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Со следующего года в персональных кодах не будет личных данных Новости

Со следующего года в персональных кодах не будет личных данных

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Панайотов назвал победителя шоу «Голос» Showbiz

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры Showbiz

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

Вновь был эвакуирован торговый центр Riga Plaza и магазины Prism Новости

Вновь был эвакуирован торговый центр Riga Plaza и магазины Prism

Индустрия моды

Эпатаж

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 