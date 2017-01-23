Модные цвета волос 2017: семь трендовых оттенков

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Каждый сезон мода диктует новые тренды - и в fashion-, и в beauty-индустрии. Сегодня мы расскажем о том, какие цвета волос будут самыми актуальными в наступившем 2017 году. Выбираем тот, который понравился больше всего, звоним стилисту и смело записываемся на окрашивание. Только сделайте скрин с экрана, чтобы наглядно показать, какой цвет хотите получить. В этом случае лучше один раз увидеть, чем сто - услышать.