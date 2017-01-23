Модные цвета волос 2017: семь трендовых оттенков

Каждый сезон мода диктует новые тренды - и в fashion-, и в beauty-индустрии. Сегодня мы расскажем о том, какие цвета волос будут самыми актуальными в наступившем 2017 году. Выбираем тот, который понравился больше всего, звоним стилисту и смело записываемся на окрашивание. Только сделайте скрин с экрана, чтобы наглядно показать, какой цвет хотите получить. В этом случае лучше один раз увидеть, чем сто - услышать.
- Коротко и ясно: один совет для каждого знака Зодиака на 2017 год 7 января 2017 г.
- Как стать счастливее и богаче в 2017 году: советы Тамары Глобы 6 января 2017 г.
- Вы кто по году рождения? Читайте японский гороскоп на 2017 год 3 января 2017 г.
- Модный гороскоп на 2017 год 2 января 2017 г.
- Как начать 2017 год: советы астрологов и экстрасенсов 2 января 2017 г.
- Узнай, что тебя ждет: гороскоп знаменитого Павла Глобы на 2017 год 11 декабря 2016 г.
- У женщин с этими именами наибольшие шансы забеременеть в 2017 году 10 декабря 2016 г.
- Какие имена в 2017 году принесут счастье и удачу 7 декабря 2016 г.
- Только для женщин: вот что ждет каждую в 2017 году! 5 декабря 2016 г.
- Какие знаки Зодиака в 2017 году найдут любовь, а кого ждет расставание 29 ноября 2016 г.
- Кого в чем ждет успех в 2017 году: гороскоп Василисы Володиной 21 ноября 2016 г.