Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/ScanPix

Визажисты знают все секреты красоты – маленькие хитрости, которые знакомы только тем, кто живет в мире моды. Вот несколько необычных советов от beauty-экспертов.

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Избегайте жирного блеска

Чтобы кожа не блестела, визажисты Revlon всегда имеют при себе матирующие салфетки.

Но есть и более необычный способ удалить излишки жира. Нанесите на пальцы дезодорант и проработайте Т-зону – это поможет добиться матовости кожи.

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Добавьте макияжу цвета

«Хотите немного поэкспериментировать с макияжем – измените черной подводке!» – советует визажист Натали Портман и Джуллианы Мур Тина Турнбоу. Попробуйте использовать сливовые, оливковые оттенки или цвета индиго. Черный делает глаза меньше, а, к примеру, коричневый имеет более мягкий эффект.

Придайте коже свежести

Добавьте немного экстракта алоэ в основу под макияж. Таким трюком пользовался Бретт Фридман, визажист Ванессы Хадженс и Лейтон Мистер. Кроме того, вы можете использовать сок алоэ для придания коже свежего, здорового вида.

Сделайте акцент на глаза

Визажист Дуг Хауэлл применяет такую хитрость, чтобы выделить глаза:

с помощью пудры подчеркивает линию брови, уделяя особое внимание проработке уголка. С помощью скошенной кисточки и теней подходящего оттенка придайте бровям правильную форму.

Акцент на брови делает взгляд более открытым и создает визуальный эффект больших глаз.

Продлите жизнь макияжу губ

Для того, чтобы помада оставалась на месте, используйте пудру. Накрасьте губы первым слоем помады, немного припудрите и добавьте второй слой.

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Следите за маникюром

При работе с такими звездами, как Джой Брайант и Шерил Кроу, визажист Dior Рики Уилсон обращает внимание на такую важную деталь, как ногти. Он использует абрикосовый крем для ногтей, который устраняет заусеницы и кутикулу, а также добавляет блеска.

Сделайте ресницы густыми

«Вам не нужна тушь для того, чтобы ресницы выглядели шикарно», – уверяет визажист Мэй Кинь, который работал с Эммой Стоун и Эшли Грин. Чтобы получить густые ресницы, используйте темно-коричневую или черную подводку для глаз. Тщательно проработайте область между ресницами и под ними.

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