Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by jessica mullen

Главным действующим лицом в макияже глаз является карандаш. Какие же мы совершаем ошибки, орудуя им неправильно?

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Откажись от широких стрелок

Для естественного образа насыщенный макияж глаз просто недопустим, поэтому откажись от широких стрелок и толстых линий.

Просто проведи лайнером тонкую полоску у самой линии роста ресниц – таким образом ты «раскроешь» взгляд.

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Не прокрашивай нижнее веко

Старайся в макияже глаз не делать акцент на нижнее веко. Подводка нижней линии сделает твои глаза визуально меньше и уже.

Тщательней выбирай карандаш

Сухой карандаш будет тянуть веко, и стрелка не получится ровной, поэтому

выбери мягкий карандаш. Им будет легче рисовать, и линия выйдет четкой.

Не забый использовать точилку

Карандаш с острым кончиком позволит тебе нарисовать и толстую, и тонкую стрелку. Кроме того, хвостик стрелки получится более аккуратным.

Не оттягивай веко при макияже глаз

Во-первых, форма глаза меняется, и ты не сможешь нарисовать идеальную стрелку, во-вторых, кожа век очень деликатная, поэтому делать макияж нужно как можно бережнее.

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