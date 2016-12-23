Американец Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York. Об этом пишет The Guardian.

Бьюти-блогер — первый мужчина, ставший лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot.

Видео:

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Гутьеррес завел видеоблог на YouTube в 2014 году. На его канал подписаны более двух миллионов человек. Он записывает обучающие видео о макияже.

Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.

Фото из Instagram:

I know I can treat you better... better than he cannnnn! PS new video up on my channel! Link in bio ;) A photo posted by 🌙Manny Gutierrez (@mannymua733) on Dec 23, 2016 at 12:44pm PST

По информации издания, в октябре прошлого года

американская косметическая марка CoverGirl пригласила в качестве бренд-амбассадора 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза.

Молодой человек ведет блоги в Instagram и YouTube, на него подписаны более миллиона человек.

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