Американец Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York. Об этом пишет The Guardian.
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Бьюти-блогер — первый мужчина, ставший лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot.
Видео:
Гутьеррес завел видеоблог на YouTube в 2014 году. На его канал подписаны более двух миллионов человек. Он записывает обучающие видео о макияже.
Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.
Фото из Instagram:
По информации издания, в октябре прошлого года
американская косметическая марка CoverGirl пригласила в качестве бренд-амбассадора 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза.
Молодой человек ведет блоги в Instagram и YouTube, на него подписаны более миллиона человек.Еще по этой теме