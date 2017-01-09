Как аксессуар за 1 доллар заменил колье за миллионы

В начале нулевых на российском телевидении существовала весьма популярная передача Hand Made, в которой звездные гости делали одежду и аксессуары из старых вещей и подручных средств. Сегодня подобные эксперименты уже не актуальны — все можно купить в магазинах. Однако образ Мишель Уильямс на «Золотом глобусе 2017» точно вдохновит всех модных девушек на то, чтобы сделать стильное украшение своими руками.

Красивое вечернее платье, элегантные туфли и шикарное ювелирное украшение — так выглядит стандартный образ звезды на красной ковровой дорожке любой громкой кинопремии. Такой, как «Золотой глобус», например. Прошедшая 8 декабря церемония вручения не стала исключением —

большинство знаменитых гостей отдали предпочтение именно такому комплекту. Одни выглядели удачно, другие — не очень.

Однако обратить ваше внимание мы хотели бы на образ Мишель Уильямс.

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Свое кружевное платье от Louis Vuitton 36-летняя актриса дополнила весьма нестандартным украшением, стоившей ей всего лишь... $1.

Бриллиантовое колье или ожерелье из ярких камней, столь популярные среди звезд на этой церемонии, она заменила обычной бархатной лентой, повязанной на ее хрупкой шее изящным бантиком.

Мишель Уильямс не зря называют одной из главных модниц современности — она нередко дарит поклонницам интересные идеи. Как например, эта повязанная на шее тонкая бархатная лента, привлекшая внимание многих fashion-редакторов.

Бюджетное украшение идеально подошло к платью Louis Vuitton, стоимость которого оценивается в несколько тысяч долларов.

Фото: REUTERS/ScanPix

Подобное украшение пользуется большой популярностью среди звездных модниц и давно заменило им чокеры. Носить шелковую ленту можно как одну, так и в комплекте с другими ожерельями. Круче всего смотрятся тонкие ленты, но вы можете экспериментировать с шириной. Подобное украшение может стать настоящей палочкой-выручалочкой — его легко сделать буквально за пару минут. Завязывать ленту можно не только бантиком.

Единственное, кому стоило бы воздержаться от подобных украшений, так это девушкам с круглым овалом лица — миниатюрный бант акцентирует на нем ненужное внимание.

Выглядит красиво, женственно и заметно выделяется на фоне остальных. И главное — такое украшение может сделать любая. Для этого понадобится лишь тонкая бархатная или шелковая тесьма, и ничего более!























































































Aizvērt Наряды звезд на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса" AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA AFP/AP/Reuters/LETA







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