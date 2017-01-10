Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

Журнал Allure опубликовал на своем YouTube-канале ролик об эволюции моды на форму женских бровей за 100 лет.
- Вековую эволюцию моды на купальники показали c помощью боди-арта 3 августа 2016 г.
- Стилисты показали эволюцию моды за 100 лет 3 января 2016 г.
- Эволюция макияжа: 5 тысяч лет в одном видео 22 октября 2015 г.
- 100-летнюю эволюцию свадебного платья показали за три минуты 4 октября 2015 г.
- Полувековая эволюция причесок школьниц: с 50-х и до наших дней 26 августа 2015 г.
- Как менялись свадебные прически: 50 лет за две минуты 4 августа 2015 г.
- Эволюция образа россиянки: 100 лет за полторы минуты 30 июня 2015 г.
- 125 лет за 2 минуты впечатляют: как менялись женские купальники 23 мая 2015 г.
Похожие ролики об изменении стандартов в области моды и красоты создает компания Mode. Например, на соответствующем YouTube-канале можно отыскать видео о столетней трансформации моды на женские купальники.
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