Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

 

Фото: скриншот видео

Журнал Allure опубликовал на своем YouTube-канале ролик об эволюции моды на форму женских бровей за 100 лет.

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Похожие ролики об изменении стандартов в области моды и красоты создает компания Mode. Например, на соответствующем YouTube-канале можно отыскать видео о столетней трансформации моды на женские купальники.

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Видео:

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