Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

Журнал Allure опубликовал на своем YouTube-канале ролик об эволюции моды на форму женских бровей за 100 лет.

Похожие ролики об изменении стандартов в области моды и красоты создает компания Mode. Например, на соответствующем YouTube-канале можно отыскать видео о столетней трансформации моды на женские купальники.

ЧИТАЙ НА TVNET: «Писк моды»: как менялся купальник в течение ста лет

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