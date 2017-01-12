Эко-панк от Вивьен Вествуд закрыл Неделю моды в Лондоне‍

В Лондоне завершилась очередная Неделя моды, в которой впервые приняла участие британский дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), известная своим бунтарским духом.

Ранее Вивьен Вествуд свои модные коллекции показывала только в Милане, так что это дефиле стало дебютом 75-летнего дизайнера на Неделе моды в Лондоне. Новая линейка, доминирующим стилем которой является давно любимый Вествуд панк, носит название Ecoricity и отражает интерес ее создателя к политической ситуации и экологическим проблемам нынешнего времени.

Осенне-зимняя коллекция 2017 года бунтарки fashion-индустрии Вивьен Вествуд посвящена охране природы и вообще сохранению планеты Земля.

В основном на подиуме были представлены вязаные, шерстяные и трикотажные изделия - свитера, платья и пальто. Что касается лиц моделей, то и над ними тоже поработала дизайнер, украсив необычными цветными рисунками, напоминающими иллюстрации к языческим преданиям.

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Не обошлось, естественно, и без ярких дополнений в виде уникальной обуви и разнообразных аксессуаров.

Особенно стоит отметить высокие ботинки из кожи, носки в горошек, всевозможные шляпы, очки, а также сумки-шопперы большого размера.

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