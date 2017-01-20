Белье предназначено для защиты женщин от сексуального насилия.

В Германии создали нижнее белье, оснащенное сигнализацией и кодовым замком, передает Daily Mirror.

Белье изготовлено из плотного материала, который нельзя порвать и с трудом можно разрезать.

Для того, чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если же кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел.

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Сообщается, что автором идеи защитного белья является глава фирмы Tecos Сандра Зайц.

Поводом для его создания стали многочисленные инциденты изнасилований в немецком Кельне в новогоднюю ночь 2015 года,

в которых обвинили североафриканских мигрантов. По официальной информации, 22 жительницы Кельна подверглись сексуальному насилию в ту ночь.

Этот неприятный инцидент и побудил Зайц создать вначале защитные леггинсы, а позже - защитные трусы, устроенные по тому же принципу. Стоимость последних составляет 99,99 евро, а леггинсы продаются по цене 149,94 евро.

В Германии создали нижнее белье с сигнализацией

Ранее сообщалось, что ученые создали мужские трусы, защищающие от риска бесплодия из-за Wi-Fi.

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