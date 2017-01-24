Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Всем нам хочется быть если не вечно юными, то вечно молодыми. Или если не вечно, то как можно дольше. Потому что молодость — лучшие годы нашей жизни по многим причинам, и терять ее никак не хочется. Но не обязательно искать эту молодость в кабинетах косметологов или на приемах у пластических хирургов. Иногда достаточно просто переодеться, и вот уже пять (а то и десять) лет куда подевались!
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1. Верхняя одежда простых форм
Затейливая вышивка на шерсти, пряжки, складки и драпировки — все это хорошо и красиво, но скорее относится к стилю ретро. Если вам он нравится — пожалуйста, но
если вы собираетесь быть на молодежной «передовой», то отдайте предпочтение максимально незамысловатому крою,
ярким чистым цветам и минимуму дополнительных «финтифлюшек».
2. Джинс! Джинс! Джинс!
Джинсовая ткань давно перестала быть уделом «рабочего люда». Наоборот — куртки, платья, брюки и юбки из денима придают образу лихость и дерзость, что, согласитесь, чаще всего бывает в молодости.
3. Трикотаж
Но только, конечно, не Ивановского комбината. Юные люди ценят удобство и поэтому позволяют себе комбинировать свитшоты и лонгсливы с различным низом. Если хотите сойти «за свою», присмотритесь к базовым трикотажным вещам.
Наличие принтов не возбраняется, но с ними важно не переборщить. В 40 лет с Микки Маусом на груди — это чересчур!
4. Спортивная обувь
Желательно яркой расцветки. Если вы в принципе не носите ее никуда, кроме спортзала и турпоходов, то хотя бы приобретите белые кеды или кроссовки. Практика показывает, что такая обувь удобна, универсальна и превратит любой ваш образ в молодежный.
5. Интересные головные уборы
Есть два варианта — летний и зимний.
На лето рассмотрите вариант кепки (если swag для вас слишком, можно купить лаконичную бейсболку), а на зиму — шапка с помпоном.
Мило, романтично и ооочень уютно!
6. Яркие аксессуары
Оставьте мамино жемчужное колье в шкатулке и присмотритесь к сегменту хорошей и доступной бижутерии и аксессуаров. Главное — не бояться смелых комбинаций: строгие часы можно сочетать с обилием маленьких браслетиков, помимо собственных алмазных сережек, носить каффы, а клетчатый шарф сочетать со шляпой оттенка бургунди и очками-авиаторами.Еще по этой теме