Мелания против Иванки: кта станет новой иконой стиля в США?

Сегодня на политической арене в центре внимания находится, безусловно, вся семья нового президента США Дональда Трампа, а потому модные критики тоже не остаются в стороне и делают свои прогнозы относительно того, кто из двух красавиц и модниц семейства - супруга Трампа Мелания или старшая дочь Иванка - станет новой американской иконой стиля.

Стоит признать, что

обе дамы на церемонии инаугурации президента выглядели восхитительно, как и в повседневной жизни, отдав предпочтение изысканным классическим нарядам!

Мелания выбрала для бала платье молочного цвета с разрезом, по диагонали украшенное объемной лентой и дополненное тонким красным поясом.

Фото: REUTERS/ScanPix

Дизайнером наряда стал бывший креативный директор дома Carolina Herrera Эрве Пьерра. Причем Мелания лично принимала участие в создании этого платья.

Вообще стиль Мелании чем-то напоминает манеру одеваться герцогини Кембриджской Кэтрин.

Она выбирает элегантные костюмы и пальто классического кроя, дополняя их дизайнерскими шляпками и дорогими аксессуарами,

которые подчеркивают общий изысканный образ.









































Aizvērt Стиль первой леди США Мелании Трамп Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







Однако

настоящий восторг публики на балу по случаю инаугурации нового президента США вызвал наряд старшей дочери Дональда Трампа Иванки,

который тут же окрестили «платьем принцессы». Платье пудрового цвета в золотых пайетках и с пышной юбкой принадлежит Модному дому Carolina Herrera.

Фото: AP/Scanpix

Как отмечают модные критики, у Иванки есть одно важное преимущество -

она прекрасно умеет сочетать благородную классику со стильными элементами последних тенденций мировой моды.

Кроме того, у старшей дочери Дональда Трампа имеется собственная линия одежды, что помогает ей создавать свой неповторимый, индивидуальный стиль в одежде.

































Aizvērt Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA







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