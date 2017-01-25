Мелания против Иванки: кта станет новой иконой стиля в США?

Сегодня на политической арене в центре внимания находится, безусловно, вся семья нового президента США Дональда Трампа, а потому модные критики тоже не остаются в стороне и делают свои прогнозы относительно того, кто из двух красавиц и модниц семейства - супруга Трампа Мелания или старшая дочь Иванка - станет новой американской иконой стиля.
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Стоит признать, что
обе дамы на церемонии инаугурации президента выглядели восхитительно, как и в повседневной жизни, отдав предпочтение изысканным классическим нарядам!
Мелания выбрала для бала платье молочного цвета с разрезом, по диагонали украшенное объемной лентой и дополненное тонким красным поясом.
Фото: REUTERS/ScanPix
Дизайнером наряда стал бывший креативный директор дома Carolina Herrera Эрве Пьерра. Причем Мелания лично принимала участие в создании этого платья.
Вообще стиль Мелании чем-то напоминает манеру одеваться герцогини Кембриджской Кэтрин.
Она выбирает элегантные костюмы и пальто классического кроя, дополняя их дизайнерскими шляпками и дорогими аксессуарами,
которые подчеркивают общий изысканный образ.
Однако
настоящий восторг публики на балу по случаю инаугурации нового президента США вызвал наряд старшей дочери Дональда Трампа Иванки,
который тут же окрестили «платьем принцессы». Платье пудрового цвета в золотых пайетках и с пышной юбкой принадлежит Модному дому Carolina Herrera.
Фото: AP/Scanpix
Как отмечают модные критики, у Иванки есть одно важное преимущество -
она прекрасно умеет сочетать благородную классику со стильными элементами последних тенденций мировой моды.
Кроме того, у старшей дочери Дональда Трампа имеется собственная линия одежды, что помогает ей создавать свой неповторимый, индивидуальный стиль в одежде.Еще по этой теме