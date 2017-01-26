В Музее моды пройдут увлекательные лекции ученика Александра Васильева

Историк моды Анатоль Вовк
 

Историк моды Анатоль Вовк. Фото: пресс-фото

8 и 10 февраля в 18:30 Музее моды приглашает на лекции историка моды Анатоля Вовка (Санкт-Петербург). Вы узнаете о самых ярких любительницах дорогих украшений, знаменитых коллекциях и их обладательницах, а также о королевских сокровищах, с которыми связаны скандальные истории. Лекции сопровождаются подборкой редких материалов.

8 февраля во время двухчасовой лекции «Иконы стиля. Украшения» историк моды Анатоль Вовк расскажет о ювелирных предпочтениях и коллекциях выдающихся личностей: первых леди государств; жен дипломатов; обладательниц Оскара; самых известных женщин – коллекционеров изделий Карла Фаберже; звезд мировой оперной сцены, сумевших навсегда оставить свой след в истории мировой моды.

Королевские фамилии всегда имели уникальные коллекции драгоценностей, но мало кто знает, что за большинством украшений правящих династий скрывались авантюры, убийства, предательства и кражи.

10 февраля на лекции «Сокровища и власть» историк моды Анатоль Вовк расскажет о громких делах, связанных с королевскими ювелирными сокровищами, о судьбе самых дорогих украшений, а также о том, где нашли после революции утерянные большевиками украшения Дома Романовых, и о многом другом.

Историк моды Анатоль Вовк (Санкт-Петербург) - ученик Александра Васильева, обладатель диплома Университета Ниццы (Франция). Он руководит fashion-проектами и является основателем и арт-директором проекта «MODA50+», организует авторские fashion-семинары и мастер-классы, открывая новые страницы в истории моды. Автор цикла лекций «Анатомия украшений».

Фото: пресс-фото

Большая любительница украшений Элизабет Тейлор однажды очень тонко заметила: «Я обожаю носить драгоценности, но не потому, что они мои. Вы не можете владеть сиянием, вы можете лишь наслаждаться им».

Ювелирные украшения – это не просто красивые безделушки – это в буквальном смысле ценности, из-за которых случались революции, которые рушили судьбы или возводили на вершину власти своих обладателей

. Историк моды Анатоль Вовк предлагает узнать секреты самых красивых, дорогих и роковых украшений мира!

Лекции состоятся 8 и 10 февраля в 18:30 в кафе Музея моды в Риге, на улице Грециниеку, 24. Лекции на русском языке.

Стоимость билета на каждую лекцию – 20 евро. Количество мест ограничено. Запись на лекцию по телефону 200 33 450 или по электронной почте: fashionmuseumriga@gmail.com.

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В Риге открылся Музей моды

Фото: В Риге открылся Музей моды0

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