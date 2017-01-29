Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов

Иванка Трамп
 

Иванка Трамп. Фото: REUTERS/ScanPix

Дочерью президента США Иванкой Трамп журналисты и обычные люди интересуются не меньше, чем его супругой Меланией. 35-летняя бизнес-леди регулярно попадает в списки самых роскошно одетых звезд, а ее look нередко вызывает критику со стороны недовольных политикой Дональда Трампа. Одно из последних платьев Иванки сравнили со спасательными термоодеялом из фольги.

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Иванка Трамп активно пользуется социальными сетями и регулярно делится с подписчиками снимками своих нарядов. 29 января дочь Дональда Трампа

разместила на своей страничке фотографию, которая стала поводом для критики со стороны Интернет-пользователей.

На совместном снимке с мужем Иванка одета в платье оттенка металлик от Carolina Herrera за $4000. Недавнее подписание Трампом указа о депортации иммигрантов и неприлично высокая стоимость наряда его дочери спровоцировали волну критики в Сети.

Фото из Instagram:

A photo posted by Ivanka Trump (@ivankatrump) on

Пользователи Twitter опубликовали коллаж,

совместив фотографии Иванки в Carolina Herrera и неизвестной девочки-беженки, одетой в спасательное термоодеяло из фольги.

Пост сопровождала подпись «Who wore it better?» («На ком сидит лучше?» — Прим. ред.).

Из Twitter:

Конечно, при желании пользователи Сети могли бы осудить любой наряд Иванки Трамп, ведь противники президента США рады лишний раз его задеть, нередко переходя на личности представителей его семьи.

Но если по-честному, то у модных экспертов вряд ли должны быть вопросы к Иванке Трамп (как, впрочем, и к ее мачехе Мелании).

Это платье Carolina Herrera — идеально, а цвет металлик как никогда в тренде.

Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа

Фото: Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа0

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

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