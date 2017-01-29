Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов

Дочерью президента США Иванкой Трамп журналисты и обычные люди интересуются не меньше, чем его супругой Меланией. 35-летняя бизнес-леди регулярно попадает в списки самых роскошно одетых звезд, а ее look нередко вызывает критику со стороны недовольных политикой Дональда Трампа. Одно из последних платьев Иванки сравнили со спасательными термоодеялом из фольги.
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Иванка Трамп активно пользуется социальными сетями и регулярно делится с подписчиками снимками своих нарядов. 29 января дочь Дональда Трампа
разместила на своей страничке фотографию, которая стала поводом для критики со стороны Интернет-пользователей.
На совместном снимке с мужем Иванка одета в платье оттенка металлик от Carolina Herrera за $4000. Недавнее подписание Трампом указа о депортации иммигрантов и неприлично высокая стоимость наряда его дочери спровоцировали волну критики в Сети.
Фото из Instagram:
Пользователи Twitter опубликовали коллаж,
совместив фотографии Иванки в Carolina Herrera и неизвестной девочки-беженки, одетой в спасательное термоодеяло из фольги.
Пост сопровождала подпись «Who wore it better?» («На ком сидит лучше?» — Прим. ред.).
Из Twitter:
Who wore it better? @IvankaTrump pic.twitter.com/I5ab22nLNx— Geoff Crawley (@VoiceOfThePhan) 29 января 2017 г.
Конечно, при желании пользователи Сети могли бы осудить любой наряд Иванки Трамп, ведь противники президента США рады лишний раз его задеть, нередко переходя на личности представителей его семьи.
Но если по-честному, то у модных экспертов вряд ли должны быть вопросы к Иванке Трамп (как, впрочем, и к ее мачехе Мелании).
Это платье Carolina Herrera — идеально, а цвет металлик как никогда в тренде.Еще по этой теме