Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов

Дочерью президента США Иванкой Трамп журналисты и обычные люди интересуются не меньше, чем его супругой Меланией. 35-летняя бизнес-леди регулярно попадает в списки самых роскошно одетых звезд, а ее look нередко вызывает критику со стороны недовольных политикой Дональда Трампа. Одно из последних платьев Иванки сравнили со спасательными термоодеялом из фольги.

Иванка Трамп активно пользуется социальными сетями и регулярно делится с подписчиками снимками своих нарядов. 29 января дочь Дональда Трампа

разместила на своей страничке фотографию, которая стала поводом для критики со стороны Интернет-пользователей.

На совместном снимке с мужем Иванка одета в платье оттенка металлик от Carolina Herrera за $4000. Недавнее подписание Трампом указа о депортации иммигрантов и неприлично высокая стоимость наряда его дочери спровоцировали волну критики в Сети.

Фото из Instagram:

A photo posted by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jan 28, 2017 at 9:04pm PST

Пользователи Twitter опубликовали коллаж,

совместив фотографии Иванки в Carolina Herrera и неизвестной девочки-беженки, одетой в спасательное термоодеяло из фольги.

Пост сопровождала подпись «Who wore it better?» («На ком сидит лучше?» — Прим. ред.).

Из Twitter:

Конечно, при желании пользователи Сети могли бы осудить любой наряд Иванки Трамп, ведь противники президента США рады лишний раз его задеть, нередко переходя на личности представителей его семьи.

Но если по-честному, то у модных экспертов вряд ли должны быть вопросы к Иванке Трамп (как, впрочем, и к ее мачехе Мелании).

Это платье Carolina Herrera — идеально, а цвет металлик как никогда в тренде.

































Aizvērt Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA















































Aizvērt Стиль первой леди США Мелании Трамп Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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