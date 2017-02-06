Chanel открыла секрет молодости и красоты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Французский модный дом Chanel представил новую сыворотку для кожи — Blue Serum. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

По словам сотрудников компании, средство возвращает коже здоровье и юность при каждом нанесении.

В сыворотке содержатся увлажняющие вещества, такие как производные глицерина, гиалуроновой кислоты и биосовместимые полимеры,

укрепляющие защитный барьер кожи.

Chanel открыла секрет долголетия

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже.

В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.

Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

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