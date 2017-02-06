Ожидающая первенца красавица Ирина Шейк изменила внешность. Российская модель продемонстрировала поклонникам свой новый образ.

В связи со спецификой работы Ирина Шейк часто меняет образы, представая перед публикой в различных нарядах (а подчас и практически без них). Однако ранее российская манекенщица ничего не делала со своей внешностью. До сегодняшнего дня.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram

Шейк опубликовала фотографию, на которой запечатлена со светлыми волосами. И на парик они явно не похожи.

Судя по подписи к снимку, Ирина рекламирует мобильный телефон. Однако все внимание многочисленных подписчиков оказалось сконцентрировано на атласном черном бюстгальтере Ирины и ее новом цвете волос.

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Фанаты неоднозначно оценили перемену во внешности своей любимицы. «Ого, мило», «О, нет!», «Невероятно», «Красиво», «Блондинка??? 😱»,

«Шикарно смотрится блонд», «Удивительно!», «Ты прекрасна, но старый цвет волос был лучше», «Зачем? Смени обратно»,

«Ты здорово смотришься с новым цветом!» – высказали свое мнение подписчики.

Фото из Instagram:

BTS moments w my #Solarin.. 🤳🏼✨ Ultimate privacy thanks to @sirinlabs #Power A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Feb 6, 2017 at 7:11am PST

Некоторые поклонники предположили, что Ирина решилась изменить внешность не из-за работы, а просто по требованию гормонов. Ведь Шейк ждет первенца. Кстати,

на свежем фото модель позирует исключительно по грудь. Однако если приглядеться, то можно увидеть, как под линией бюста талия явно «расплылась».

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

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СМИ называют отцом ребенка Шейк известного голливудского актера Брэдли Купера. Кстати, недавно мужчина сопровождал Ирину к гинекологу на плановое УЗИ. В близком окружении пары говорят, что Ирина и Брэдли счастливы и с нетерпением ждут малыша. Однако с представителями прессы на эту тему они не разговаривают.

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