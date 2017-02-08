Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Как говорится в одной шутливой поговорке, «настоящий мужчина должен быть вонюч, могуч и волосат». К счастью, большинство представителей сильного пола не придерживаются этого принципа, а наоборот - стремятся поддерживать тело в чистоте и приятно пахнуть. И, как выяснили специалисты, предпочитают они ароматы с одним и тем же компонентом, который ассоциируется с мужественностью.

Еще по этой теме

Оказывается, главный компонент любой парфюмерии для мужчин – это запах океанической свежести, пишет The Independent.

И несмотря на многообразие духов «для него», все они представляют из себя разные варианты на тему этого аромата.

По словам профессора парфюмерии и автора многих известных ароматов Ройи Дава, истинно «мужской» запах появился в конце 90-х годов. Эксперт поясняет, что после экономического кризиса 80-х годов людям хотелось сбежать от унылой реальности. А запах океана как раз помогал им фантазировать о побеге от проблем на берег моря.

Реклама

Именно поэтому свежие ароматы стали активно появляться на прилавках магазинов. Постепенно парфюмеры выработали непременную основу всех мужских ароматов – запах океана.

Как объясняет Дав, свежая нотка - не что иное, как синтетическая молекула ярко выраженного арбуза и ультрасвежего цитруса.

В состав этого аромата входит дигидромирценол – соединение, относящееся к классу ненасыщенных спиртов, имеющее характерный цитрусовый запах. При этом, по мнению эксперта, парфюмерная промышленность постепенно идет вперед, и мужские ароматы становятся все более оригинальными, подстраиваясь под индивидуальные вкусы потребителей.

Поистине мужественный и невозмутимый аромат

«В подростковом возрасте мы хотим быть похожи на многих других.

Но по мере взросления все ищут индивидуальности. И найти ее можно за счет своего аромата»,

– отмечает эксперт. По мнению парфюмера, в ближайшем будущем все мужчины будут пахнуть по-своему, и океанические нотки перестанут ассоциироваться с сильным полом.

Еще по этой теме
Ученые определили запах женской привлекательности

Ученые определили запах женской привлекательности

Ученые назвали омолаживающие запахи

Ученые назвали омолаживающие запахи

Запах женщины: что вы должны знать

Запах женщины: что вы должны знать


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

В центре Риги заметили необычное природное явление Hi-Tech

В центре Риги заметили необычное природное явление

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет Hi-Tech

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет

На латвийские предприятия совершена «кибератака» Hi-Tech

На латвийские предприятия совершена «кибератака»

Звезда КВН рассказала о лечении от рака Showbiz

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Компании обяжут создать внутренний механизм «стукачей» Новости

Компании обяжут создать внутренний механизм «стукачей»

Индустрия моды

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 800 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ТЕЛЕФОННЫХ ИНТЕРВЬЮЕРОВ (В РИГ ...
ТЕЛЕФОННЫХ ИНТЕРВЬЮЕРОВ (В РИГ ...
TELEFONA INTERVĒTĀJI/-AS (DARB ...
TELEFONA INTERVĒTĀJI/-AS (DARB ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 