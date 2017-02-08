Как говорится в одной шутливой поговорке, «настоящий мужчина должен быть вонюч, могуч и волосат». К счастью, большинство представителей сильного пола не придерживаются этого принципа, а наоборот - стремятся поддерживать тело в чистоте и приятно пахнуть. И, как выяснили специалисты, предпочитают они ароматы с одним и тем же компонентом, который ассоциируется с мужественностью.

Оказывается, главный компонент любой парфюмерии для мужчин – это запах океанической свежести, пишет The Independent.

И несмотря на многообразие духов «для него», все они представляют из себя разные варианты на тему этого аромата.

По словам профессора парфюмерии и автора многих известных ароматов Ройи Дава, истинно «мужской» запах появился в конце 90-х годов. Эксперт поясняет, что после экономического кризиса 80-х годов людям хотелось сбежать от унылой реальности. А запах океана как раз помогал им фантазировать о побеге от проблем на берег моря.

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Именно поэтому свежие ароматы стали активно появляться на прилавках магазинов. Постепенно парфюмеры выработали непременную основу всех мужских ароматов – запах океана.

Как объясняет Дав, свежая нотка - не что иное, как синтетическая молекула ярко выраженного арбуза и ультрасвежего цитруса.

В состав этого аромата входит дигидромирценол – соединение, относящееся к классу ненасыщенных спиртов, имеющее характерный цитрусовый запах. При этом, по мнению эксперта, парфюмерная промышленность постепенно идет вперед, и мужские ароматы становятся все более оригинальными, подстраиваясь под индивидуальные вкусы потребителей.

Поистине мужественный и невозмутимый аромат

«В подростковом возрасте мы хотим быть похожи на многих других.

Но по мере взросления все ищут индивидуальности. И найти ее можно за счет своего аромата»,

– отмечает эксперт. По мнению парфюмера, в ближайшем будущем все мужчины будут пахнуть по-своему, и океанические нотки перестанут ассоциироваться с сильным полом.

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