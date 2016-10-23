Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

Эта девушка с нестандартной внешностью не так давно завела свой Instagram, но уже успела обзавестись огромным числом поклонников. Ее настоящее имя Лолита, а в соцсетях она представляется как Черная Ханна Монтана (Black Hannah Montana).
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Потрясающей красоты мендалевидные глаза, чувственные пухлые губы, аккуратный носик и сумасшедший черный цвет кожи - все это просто завораживает! Нет сомнений в том, что африканскую Лолиту ждет огромный успех на модельном поприще!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
I want to create a YouTube channel, but I feel like all I would make videos about are me complain about my life and trying to teach people how to make "cool" vegetarian snacks. :/ Shirt : @ceeceescloset_ (CODE :Lolita15 , 15%) lipstick : @eccentric.chic.designs ( COLOR : African Violets , CODE : lolachuil , 10% off )
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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