Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

 

Фото: instagram.com/theblackhannahmontana

Эта девушка с нестандартной внешностью не так давно завела свой Instagram, но уже успела обзавестись огромным числом поклонников. Ее настоящее имя Лолита, а в соцсетях она представляется как Черная Ханна Монтана (Black Hannah Montana).

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Потрясающей красоты мендалевидные глаза, чувственные пухлые губы, аккуратный носик и сумасшедший черный цвет кожи - все это просто завораживает! Нет сомнений в том, что африканскую Лолиту ждет огромный успех на модельном поприще!

Фото из Instagram:

Time to die 👄 Get this shirt and so much more from ! @shopjuicysunnow

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

Фото из Instagram:

🌹. Dress : @Surelymine Choker: @jimmerly

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

Фото из Instagram:

My two front teeth are huge💀🚀🚀🚀 ( p.s stop commenting dumb shit under my pictures, because I will come for you )

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

Фото из Instagram:

I eat so much :/

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Morning 💕

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

Фото из Instagram:

YO I WAS ALMOST ATTACKED TAKING THIS PIC BY MY NEIGHBOR'S DOG. Anything for you guys though😂‼️ ( pic from yesterday)

A photo posted by breaking hearts since 00' 🙍🏿 (@theblackhannahmontana) on

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