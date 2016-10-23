Современная Лолита с угольно-черным цветом кожи покоряет мир

Фото: instagram.com/theblackhannahmontana

Эта девушка с нестандартной внешностью не так давно завела свой Instagram, но уже успела обзавестись огромным числом поклонников. Ее настоящее имя Лолита, а в соцсетях она представляется как Черная Ханна Монтана (Black Hannah Montana).