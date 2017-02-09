Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Украинский стилист Мария Пион дала советы читательницам, как выглядеть стройнее с помощью одежды. Принты, ткани, аксессуары – разбираем пять основных моментов.

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Конечно, чтобы стать стройнее, стоит заниматься спортом, следить за своим питанием и ухаживать за состоянием кожи. Это вы знаете и без нас! А как насчет небольших хитростей от стилистов?

Именно они спасают луки звезд, когда те в очередной раз набирают лишний вес.

Часто бывает так, что артистка на фото папарацци выглядит далеко не стройняшкой, а вот в клипах и фотосессиях этого не заметно.

И дело тут не только в фотошопе, но и в грамотной работе с профессиональным стилистом.

Украинка Мария Пион работает стилистом-имиджмейкером и очень хорошо знает обо всех тайнах профессии.

Смотрите сами!

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