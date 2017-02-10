Роберт де Ниро
 

Роберт де Ниро. Фото: пресс-служба Ermenegildo Zegna

 

Американский актер и режиссер Роберт де Ниро стал лицом итальянского бренда Ermenegildo Zegna.

Еще по этой теме

73-летний обладатель премии «Оскар» принял участие в рекламной кампании на весенне-летний сезон. Компанию ему составил начинающий актер Маккол Ломбарди (McCaul Lombardi), известный по фильму «Американский милашка».

Эта кампания – первая в ряду многих, которые будут созданы под слоганом «Переломные моменты».

Представители марки таким образом хотят добиться более тесной коммуникации с клиентами,

сподвигнуть их к тому, чтобы они делились своими переживаниями и переломными моментами в жизни.

Реклама

Смотрите ролик:

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

Роберт де Ниро — американский актер, продюсер и режиссер, обладатель премий «Золотой глобус» (за фильм «Бешеный бык» и за вклад в развитие киноиндустрии), также он дважды был удостоен премии «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крестный отец - 2» и за лучшую мужскую роль в ленте «Бешеный бык»).

Актер Роберт де Ниро

Фото: Актер Роберт де Ниро0

Еще по этой теме
81-летняя восхитительная Софи Лорен стала лицом Dolce &amp; Gabbana

81-летняя восхитительная Софи Лорен стала лицом Dolce & Gabbana

Лицом косметики Maybelline стал мужчина

Лицом косметики Maybelline стал мужчина

Лицом бельевого бренда Бритни Спирс стала мама 6 детей

Лицом бельевого бренда Бритни Спирс стала мама 6 детей


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Въезд в центр Риги предлагают сделать платным Новости

Въезд в центр Риги предлагают сделать платным

Няня избила Татьяну Тарасову Новости

Няня избила Татьяну Тарасову

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже? Новости

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера Hi-Tech

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера

Индустрия моды

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 