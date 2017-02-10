Американский актер и режиссер Роберт де Ниро стал лицом итальянского бренда Ermenegildo Zegna.
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73-летний обладатель премии «Оскар» принял участие в рекламной кампании на весенне-летний сезон. Компанию ему составил начинающий актер Маккол Ломбарди (McCaul Lombardi), известный по фильму «Американский милашка».
Эта кампания – первая в ряду многих, которые будут созданы под слоганом «Переломные моменты».
Представители марки таким образом хотят добиться более тесной коммуникации с клиентами,
сподвигнуть их к тому, чтобы они делились своими переживаниями и переломными моментами в жизни.
Смотрите ролик:
Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.
Роберт де Ниро — американский актер, продюсер и режиссер, обладатель премий «Золотой глобус» (за фильм «Бешеный бык» и за вклад в развитие киноиндустрии), также он дважды был удостоен премии «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крестный отец - 2» и за лучшую мужскую роль в ленте «Бешеный бык»).Еще по этой теме