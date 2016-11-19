Полуголую Бритни Спирс сравнили с Волочковой

Бритни Спирс вышла в свет после сообщения о несчастье, которое случилось в ее семье. Всемирно известную певицу обругали за внешний вид и даже сравнили с «невыспавшейся Волочковой».
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На днях в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка, предваряющая церемонию вручения престижной музыкальной премии «Грэмми», организатором которой стал Джей Зи. Будущий отец близнецов пригласил в отель The Beverly Hilton, где проходило мероприятие, множество знаменитостей: Николь Шерзингер, Крис Дженнер и Кортни Кардашян, Полу Абдул, Рианну и многих других.
Однако особое внимание журналистов, которые стайкой вились вокруг отеля и работали внутри, привлекла к себе Бритни Спирс.
Резко похудевшая певица появилась перед репортерами в коротком прозрачном платье, все «стратегически важные места» при этом были прикрыты серебряными звездами
(или цветами, у кого какие возникли ассоциации с рисунком). Завершали картину распущенные светлые волосы, яркий макияж и лаконичные светлые босоножки.
Не успела Бритни выйти в свет и попозировать фотографам, как ее снимки, немедленно распространившиеся в Интернете, были встречены бурей негативной критики. В частности,
поклонники и прочая заинтересованная общественность заявили, что Спирс выбрала неудачное платье, ужасный макияж, да и просто постарела.
А русскоязычные комментаторы и вовсе сравнили зарубежную знаменитость с эпатажной российской балериной Анастасией Волочковой.
Фото из Instagram:
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«Ничего себе она страшила... Ей только с пакетом на голове ходить», «А визажисту руки оторвать... это ж надо такое было натворить..», «У нас бабки в метро на билетиках круче выглядят», «Дамммм, б/у, очень плохо выглядит... потасконно и патрепанно...»,
«Теперь я знаю, как выглядит невыспавшаяся Волочкова)))», «На лицо сильно постарела... А фигура неплохая – просто платье неудачное»,
«Вроде бы молодая женщина, а выглядит как трансвестит. Бритни, что с тобой стало, ужас», – прокомментировали образ певицы фанаты.
Фото из Instagram:
Отметим, что это первое появление Спирс после сообщений о несчастье, которое настигло ее семью. Напомним,
восьмилетняя дочь родной сестры певицы Джейми Линн Спирс разбилась на квадроцикле.
По информации иностранных СМИ, девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после аварии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бритни обратилась в поклонникам, попросив их помолиться за девочку. По последним данным, сейчас ей стало лучше.Еще по этой теме