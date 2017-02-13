Соблазнительный макияж на День всех влюбленных: легко и естественно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

В этом году День Святого Валентина выпадает на будний день, и чтобы не тратить много времени на подготовку к свиданию со своей второй половинкой или к девичнику с подругами, макияж должен быть легким и быстрым.

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Нежность и сияние. Первый образ очень нежный и не требует особого мастерства. Ставка здесь на свежую и сияющую кожу. Сначала подчеркните скулы не слишком темным скульптором – YSL недавно выпустил легкие в применении наборы для контурирования Couture Contouring. Добавить свежести поможет легкий румянец, выбирайте нейтральные средства, такие как Mac в оттенке Blushbaby.

Сияния добавит хайлайтер на скулах – лучше использовать легкие кремовые или жидкие текстуры, например, Lumene Instant Illuminizer в оттенке Nordic Light.

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Макияж глаз выполняется только кремовыми текстурами нежных оттенков. Розовые тени Chanel Melody нанесите на все подвижное веко. Тени цвета шампань в карандаше от Artdeco под бровь и во внутренний уголок глаза. И Maybelline Colour Tattoo в оттенке Creme de Rose нанесите на нижнее веко и на складку подвижного века.

Тушь лучше выбирать коричневую, она выглядит более гармонично с этим макияжем. На видео – Benefit They're Real! Beyond Brown.

Для макияжа губ лучше использовать стойкий карандаш, например Posh L102. И сверху увлажняющую помаду, близкую по цвету к вашим губам. Очень красивый нюд у МАС – оттенок Blankety.

Видео:

Классика жанра. Второй образ – классический, а это, конечно же, стрелки и красные губы. Добавьте тепла лицу бронзером по периметру, а чтобы он не ложился пятнами, выбирайте мягкие пудры, такие как в Olympia Duo от NARS. Чтобы добавить свежести и сияния, используйте розовый хайлайтер. Очень красивый оттенок есть у L'Oréal Alliance Perfect, хайлайтер в оттенке Rosy Glow.

На глаза нанесите приглушенные коричневые и золотистые оттенки теней. Одна из самых универсальных палеток для такого макияжа – Nude Dude от The Balm.

Прорисуйте небольшие стрелочки черным лайнером с тонкой кисточкой. Завершающий штрих макияжа глаз – насыщенная черная тушь с эффектом «длина и объем». На губы нанесите свою любимую красную помаду.

Видео:

Время эксперимента. Третий образ выполнен в модных клюквенных оттенках и подойдет для девушек, которые не боятся экспериментировать.

Используйте яркие румяна ягодного цвета, нанося небольшое количество продукта на яблочки щек. Интересный оттенок есть у Chanel, он называется Rouge.

Выбирайте ослепляющие хайлайтеры, чтобы вас было заметно издалека. Любимец многих блогеров – хайлайтер Mary-Lou Manizer от The Balm – идеально подойдет для этих целей. Для макияжа глаз вам понадобятся эти два продукта, а также коричневые тени и черный карандаш.

Видео:

Коричневые тени добавят глубины на складке подвижного века. Румяна используйте в качестве теней на подвижном веке. Хайлайтером расставьте акценты во внутреннем уголке глаза и под бровью.

Добавьте «дымки» вдоль линии роста ресниц и на водной линии черным карандашом. Хорошенько прокрасьте ресницы тушью.

Помада должна быть схожего с румянами оттенка, а если цвет не совпадает, аккуратно нанесите пальцем ваши румяна на губы.

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