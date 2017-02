Соблазнительный макияж на День всех влюбленных: легко и естественно

Я приготовила для вас три образа на День Святого Валентина 😍😍😍 Первый легкий и нежный, минимум косметики, максимум естественности. Чем я пользовалась: - скульптор YSL Couture Contouring 1; - румяна Mac Blushbaby; - хайлайтер @lumene_russia Nordic Light; - кремовые тени Chanel Melody, @artdeco_cosmetics_russia 14 и maybelline Creme de rose; - тушь @benefit_russia They're Real! Beyond Brown; - карандаш для губ @posh_makeupburo L102; - помада MAC Blankety. #KseshaDoesHerMakeup #макияжзаминуту

A video posted by KseshaNemchinova (@kseshanemchinova) on Feb 13, 2017 at 6:15am PST