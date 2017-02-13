Соблазнительный макияж на День всех влюбленных: легко и естественно

В этом году День Святого Валентина выпадает на будний день, и чтобы не тратить много времени на подготовку к свиданию со своей второй половинкой или к девичнику с подругами, макияж должен быть легким и быстрым.
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Мастер-класс по созданию романтического образа провела бьюти-блогер Ксеша Немчинова.
Нежность и сияние. Первый образ очень нежный и не требует особого мастерства. Ставка здесь на свежую и сияющую кожу. Сначала подчеркните скулы не слишком темным скульптором – YSL недавно выпустил легкие в применении наборы для контурирования Couture Contouring. Добавить свежести поможет легкий румянец, выбирайте нейтральные средства, такие как Mac в оттенке Blushbaby.
Сияния добавит хайлайтер на скулах – лучше использовать легкие кремовые или жидкие текстуры, например, Lumene Instant Illuminizer в оттенке Nordic Light.
Макияж глаз выполняется только кремовыми текстурами нежных оттенков. Розовые тени Chanel Melody нанесите на все подвижное веко. Тени цвета шампань в карандаше от Artdeco под бровь и во внутренний уголок глаза. И Maybelline Colour Tattoo в оттенке Creme de Rose нанесите на нижнее веко и на складку подвижного века.
Тушь лучше выбирать коричневую, она выглядит более гармонично с этим макияжем. На видео – Benefit They're Real! Beyond Brown.
Для макияжа губ лучше использовать стойкий карандаш, например Posh L102. И сверху увлажняющую помаду, близкую по цвету к вашим губам. Очень красивый нюд у МАС – оттенок Blankety.
Видео:
Я приготовила для вас три образа на День Святого Валентина 😍😍😍 Первый легкий и нежный, минимум косметики, максимум естественности. Чем я пользовалась: - скульптор YSL Couture Contouring 1; - румяна Mac Blushbaby; - хайлайтер @lumene_russia Nordic Light; - кремовые тени Chanel Melody, @artdeco_cosmetics_russia 14 и maybelline Creme de rose; - тушь @benefit_russia They're Real! Beyond Brown; - карандаш для губ @posh_makeupburo L102; - помада MAC Blankety. #KseshaDoesHerMakeup #макияжзаминуту
Классика жанра. Второй образ – классический, а это, конечно же, стрелки и красные губы. Добавьте тепла лицу бронзером по периметру, а чтобы он не ложился пятнами, выбирайте мягкие пудры, такие как в Olympia Duo от NARS. Чтобы добавить свежести и сияния, используйте розовый хайлайтер. Очень красивый оттенок есть у L'Oréal Alliance Perfect, хайлайтер в оттенке Rosy Glow.
На глаза нанесите приглушенные коричневые и золотистые оттенки теней. Одна из самых универсальных палеток для такого макияжа – Nude Dude от The Balm.
Прорисуйте небольшие стрелочки черным лайнером с тонкой кисточкой. Завершающий штрих макияжа глаз – насыщенная черная тушь с эффектом «длина и объем». На губы нанесите свою любимую красную помаду.
Видео:
Второй образ - классика. Чёрные стрелки и красная помада 💄 💄💄 Для создания образа я использовала: - бронзер NARS из дуо Olympia; - хайлайтер L'Oréal alliance perfect Rosy Glow; - палетку теней @thebalmrussia Nude Dude (Flawless, Fit, Fabulous); - лайнер L'Oréal Super Liner; - тушь L'Oréal Volume Millions Lashes Fatale; - помаду Bobbi Brown Burnt Red. #KseshaDoesHerMakeup #макияжзаминуту
Время эксперимента. Третий образ выполнен в модных клюквенных оттенках и подойдет для девушек, которые не боятся экспериментировать.
Используйте яркие румяна ягодного цвета, нанося небольшое количество продукта на яблочки щек. Интересный оттенок есть у Chanel, он называется Rouge.
Выбирайте ослепляющие хайлайтеры, чтобы вас было заметно издалека. Любимец многих блогеров – хайлайтер Mary-Lou Manizer от The Balm – идеально подойдет для этих целей. Для макияжа глаз вам понадобятся эти два продукта, а также коричневые тени и черный карандаш.
Видео:
Третий образ - моя любовь ❤️ Для создания макияжа я использовала: - румяна Chanel Rouge как румяна и тени; - хайлайтер @thebalmrussia Mary-Lou Manizer; - коричневые тени @nyxcosmetics_russia Full Throttle из палетки Color Riot; - карандаш для глаз Bobbi Brown Jet; - тушь L'Oréal Volume Millions Lashes Fatale; - помаду @kyliecosmetics Poisie K. _________________ Какой образ вам больше по нраву?) _________________ #KseshaDoesHerMakeup #макияжзаминуту
Коричневые тени добавят глубины на складке подвижного века. Румяна используйте в качестве теней на подвижном веке. Хайлайтером расставьте акценты во внутреннем уголке глаза и под бровью.
Добавьте «дымки» вдоль линии роста ресниц и на водной линии черным карандашом. Хорошенько прокрасьте ресницы тушью.
Помада должна быть схожего с румянами оттенка, а если цвет не совпадает, аккуратно нанесите пальцем ваши румяна на губы.Еще по этой теме