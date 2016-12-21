«Самый сексуальный преступник» вышел на подиум

«Самый красивый преступник» США Джереми Микс в качестве модели вышел на подиум. Он дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке.
- Самый сексуальный доктор и его пес стали звездами Instagram 22 сентября 2015 г.
- Вот это кубики! Сексуальный учитель продолжает сводить с ума дам 25 мая 2015 г.
- Учиться захотелось: сексуальный педагог предстал в одних трусах 29 апреля 2015 г.
- Смотрите, как выглядит самый сексуальный учитель математики 4 апреля 2015 г.
Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более что ему поступают такие коммерческие предложения. Так, 13 февраля Джереми вышел на подиум в показе марки Philipp Plein, сообщает Daily Mail.
Гостями мероприятия стали такие знаменитости, как певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светская львица Пэрис Хилтон.
Из Twitter:
Hot felon Jeremy Meeks makes his New York Fashion Week debut https://t.co/Z0b8ZfhKED via @MailOnline— Melissa Knowles (@Knowlesitall) 14 февраля 2017 г.
Фото из Instagram:
Отметим, Микс прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия.
Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за ум и заняться модельной карьерой.
Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков.
Фото из Instagram:
После этого Джереми был признан самым красивым и сексуальным преступником в мире.
С тех пор жизнь Микса круто изменилась: он подписал контракт на 30 тысяч долларов с голливудским модельным агентством Blaze Models.
Напомним, мужчина вышел из тюрьмы в марте 2016-го. Он был отпущен раньше срока за хорошее поведение. В июне того же года Микс показал свое первое профессиональное фото. У 33-летнего экс-преступника и звезды подиума есть жена и трое детей.
Фото из Instagram:
Еще по этой теме