«Самый сексуальный преступник» вышел на подиум

«Самый красивый преступник» США Джереми Микс в качестве модели вышел на подиум. Он дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке.

Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более что ему поступают такие коммерческие предложения. Так, 13 февраля Джереми вышел на подиум в показе марки Philipp Plein, сообщает Daily Mail.

Гостями мероприятия стали такие знаменитости, как певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светская львица Пэрис Хилтон.

Из Twitter:

Hot felon Jeremy Meeks makes his New York Fashion Week debut https://t.co/Z0b8ZfhKED via @MailOnline— Melissa Knowles (@Knowlesitall) 14 февраля 2017 г.

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Фото из Instagram:

New York fashion week with My best friend and amazing manager !!! @jimjordanphotography @whitecrossmanagement #godisgood A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Feb 13, 2017 at 12:20pm PST

Отметим, Микс прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия.

Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за ум и заняться модельной карьерой.

Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков.

Фото из Instagram:

Proud to be a part of the @muzikconnect family. Thank you for this opportunity @jasonahardi A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Dec 20, 2016 at 4:32pm PST

После этого Джереми был признан самым красивым и сексуальным преступником в мире.

С тех пор жизнь Микса круто изменилась: он подписал контракт на 30 тысяч долларов с голливудским модельным агентством Blaze Models.

Напомним, мужчина вышел из тюрьмы в марте 2016-го. Он был отпущен раньше срока за хорошее поведение. В июне того же года Микс показал свое первое профессиональное фото. У 33-летнего экс-преступника и звезды подиума есть жена и трое детей.

Фото из Instagram:

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Dec 25, 2016 at 7:44pm PST

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