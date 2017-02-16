Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания официально посетила Белый дом. Кстати, для выхода первая леди выбрала светлый наряд, благодаря которому привела в восторг мировую общественность, назвавшую ее «шикарной».
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Накануне, 15 февраля, Меланья Трамп впервые официально появилась в Белом доме, расположенном в Вашингтоне.
Первая леди сопровождала Дональда Трампа на дипломатической встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху,
который, к слову, прибыл с супругой Сарой. Позже Мелания и Сара оставили своих мужчин наедине, а сами отправились в Национальный музей афроамериканской истории и культуры.
А вечером супруги Трамп пригласили важных гостей на закрытый ужин.
Отметим, что для встречи с премьер-министром Израиля и его супругой
Мелания выбрала безукоризненный белый костюм от Карла Лагерфельда. Завершили образ белые простые лодочки и распущенные волосы.
Внешний вид супруги президента США привел в восторг мировую общественность.
Фото gettyimages.com
«Хороша», «Да, хороша! И очень органична в этом своем статусе», «Хорошо выглядит», «Всем первым ледям – леди», «Шикарная красавица»,
«Шикарная. Глаз не оторвать», «Выглядит, конечно, очень представительно», «Мелания великолепна!», «Мелания элегантна», «У нее безупречный стиль, однако»,
«Хорошенькая! Вкус безупречный, что не выход, то фурор!» – высказались о внешнем виде первой леди США русскоязычные комментаторы.
Фото gettyimages.com
Ранее близкий друг жены президента США Дональда Трампа стилист Филипп Блох рассказал о ее жизни в качестве первой леди. По его словам, супруга американского лидера чувствует себя совершенно несчастной в новом статусе.
Как отметил Блох, первая леди Соединенных Штатов – это совсем не то, чего хотела для себя Мелания Трамп.
«После выборов в президенты США Мелания очень несчастна. Она тоскует по прежней жизни и совсем не хочет переезжать в Белый дом.
Даже сыну Бэррону трудно вытащить ее из квартиры, чтобы погулять», – заявил стилист.Еще по этой теме