Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

Ни для кого не секрет, что у Рамзана Кадырова подрастают сразу шесть очаровательных дочек, однако фотографии девочек очень сложно найти в Сети. А потому сразу несколько их новых снимков, появившихся 15 февраля в Instagram, вызвали у Интернет-пользователей искренний восторг.
- 100-летнюю эволюцию хиджаба показали на видео 26 мая 2016 г.
- Фото дочерей Обамы умилило Сеть 14 марта 2016 г.
- В рекламе H&M впервые появилась модель в хиджабе 28 сентября 2015 г.
- Кадыров рассказал о семейной идиллии 17-летней жены начальника РОВД 2 августа 2015 г.
- Скандал в мире моды: 14-летняя израильтянка показала на подиуме грудь 29 июля 2015 г.
- Красивая девочка: дочь Бориса Немцова стала моделью 17 апреля 2015 г.
- Кадыров забирает внука Пугачевой в Чечню 27 октября 2014 г.
- Сын Арнольда Шварценеггера стал моделью 15 июля 2014 г.
Уже 1 марта в Грозном пройдет масштабный показ модного дома Firdaws, который посетят Алена Шишкова, Нюша и другие звезды. Семья Кадыровых со всей ответственностью подошла к подготовке шоу. Была организована даже фотосессия детской коллекции, и в ней приняли участие очаровательные дочки главы Чеченской республики.
Хутмат, Табарик, Ашура и Эсет позировали в одинаковых шифоновых юбках персикового цвета, а головы их покрывали платки в тон.
Кадры из этой съемки можно назвать поистине историческими, ведь в Сети еще ни разу не появлялись такие красивые семейные фотографии с сестрами Кадыровыми.
Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы
Дорогие друзья💖 Наши сказочные комплекты и платья для юных принцесс с прелестными брошками ручной работы создавались с огромной любовью для самых милых наших клиенток👧🏻 Для Дома Моды "Firdaws" большая честь, что детскую коллекцию, в качестве моделей, представили очаровательные девочки Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы🙏🏻☺Рады сообщить, что наряды вы уже можете приобрести в нашем магазине по адресу г.Грозный, ул. Мира,68✨
Самые младшие девочки из семейства Кадыровых - 5-летняя Ашура и 2-летняя Эсет
Дорогие друзья! Детскую коллекцию "Маленькая фея" представляют наши очаровательные модели Ашура и Эсет Кадыровы👧👧🏼 В данный комплект входят юбка, кофта и платок. Стоимость до 5 лет 4.000 рублей, от 5 до 13 лет 6.000. Размеры шьём любые на заказ. Приходите к нам за прелестными покупками 🛍 #фирдаус #модныйдом #АЙШАТКАДЫРОВА #грозный #традиции #нравственность #firdaws #fashionhouse #fashion #AYSHATKADYROVA #grozny #traditions
Фотосессия для бренда Firdaws
Детали наших прелестных костюмчиков☺✨ Дорогие мамы, вы можете заказать для своих девочек такие броши с любыми надписями и даже именем своего чада👶🏼❤Стоимость комплектов до 5 лет 4.000, от 5 до 13 лет 6.000 рублей. #фирдаус #модныйдом #АЙШАТКАДЫРОВА #грозный #традиции #нравственность #firdaws #fashionhouse #fashion #AYSHATKADYROVA #grozny #traditions
Сейчас Домом моды Кадыровых руководит старшая дочь президента Айшат
Еще по этой теме
Дорогие наши красавицы, уже пора обновлять гардероб на весну. Наше платье-халат бледно-розового цвета станет вашей самой любимой и удобной моделью🌸 Размеры 44,46,48. Цена 10.000 рублей✨ #фирдаус #модныйдом #АЙШАТКАДЫРОВА #грозный #традиции #нравственность #firdaws #fashionhouse #fashion #AYSHATKADYROVA #grozny #traditions