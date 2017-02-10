Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

Рамзан Кадыров
 

Рамзан Кадыров. Фото: TASS/Scanpix

Ни для кого не секрет, что у Рамзана Кадырова подрастают сразу шесть очаровательных дочек, однако фотографии девочек очень сложно найти в Сети. А потому сразу несколько их новых снимков, появившихся 15 февраля в Instagram, вызвали у Интернет-пользователей искренний восторг.

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Уже 1 марта в Грозном пройдет масштабный показ модного дома Firdaws, который посетят Алена Шишкова, Нюша и другие звезды. Семья Кадыровых со всей ответственностью подошла к подготовке шоу. Была организована даже фотосессия детской коллекции, и в ней приняли участие очаровательные дочки главы Чеченской республики.

Хутмат, Табарик, Ашура и Эсет позировали в одинаковых шифоновых юбках персикового цвета, а головы их покрывали платки в тон.

Кадры из этой съемки можно назвать поистине историческими, ведь в Сети еще ни разу не появлялись такие красивые семейные фотографии с сестрами Кадыровыми.

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Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы

Дорогие друзья💖 Наши сказочные комплекты и платья для юных принцесс с прелестными брошками ручной работы создавались с огромной любовью для самых милых наших клиенток👧🏻 Для Дома Моды "Firdaws" большая честь, что детскую коллекцию, в качестве моделей, представили очаровательные девочки Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы🙏🏻☺Рады сообщить, что наряды вы уже можете приобрести в нашем магазине по адресу г.Грозный, ул. Мира,68✨

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Самые младшие девочки из семейства Кадыровых - 5-летняя Ашура и 2-летняя Эсет

Дорогие друзья! Детскую коллекцию "Маленькая фея" представляют наши очаровательные модели Ашура и Эсет Кадыровы👧👧🏼 В данный комплект входят юбка, кофта и платок. Стоимость до 5 лет 4.000 рублей, от 5 до 13 лет 6.000. Размеры шьём любые на заказ. Приходите к нам за прелестными покупками 🛍 #фирдаус #модныйдом #АЙШАТКАДЫРОВА #грозный #традиции #нравственность #firdaws #fashionhouse #fashion #AYSHATKADYROVA #grozny #traditions

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Фотосессия для бренда Firdaws

Сейчас Домом моды Кадыровых руководит старшая дочь президента Айшат

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