Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

Ни для кого не секрет, что у Рамзана Кадырова подрастают сразу шесть очаровательных дочек, однако фотографии девочек очень сложно найти в Сети. А потому сразу несколько их новых снимков, появившихся 15 февраля в Instagram, вызвали у Интернет-пользователей искренний восторг.

Уже 1 марта в Грозном пройдет масштабный показ модного дома Firdaws, который посетят Алена Шишкова, Нюша и другие звезды. Семья Кадыровых со всей ответственностью подошла к подготовке шоу. Была организована даже фотосессия детской коллекции, и в ней приняли участие очаровательные дочки главы Чеченской республики.

Хутмат, Табарик, Ашура и Эсет позировали в одинаковых шифоновых юбках персикового цвета, а головы их покрывали платки в тон.

Кадры из этой съемки можно назвать поистине историческими, ведь в Сети еще ни разу не появлялись такие красивые семейные фотографии с сестрами Кадыровыми.

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Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы

Самые младшие девочки из семейства Кадыровых - 5-летняя Ашура и 2-летняя Эсет

Фотосессия для бренда Firdaws

Сейчас Домом моды Кадыровых руководит старшая дочь президента Айшат

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