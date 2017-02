Дочери Рамзана Кадырова впервые снялись в модной фотосессии

Дорогие друзья💖 Наши сказочные комплекты и платья для юных принцесс с прелестными брошками ручной работы создавались с огромной любовью для самых милых наших клиенток👧🏻 Для Дома Моды "Firdaws" большая честь, что детскую коллекцию, в качестве моделей, представили очаровательные девочки Хутмат, Табарик и Ашура Кадыровы🙏🏻☺Рады сообщить, что наряды вы уже можете приобрести в нашем магазине по адресу г.Грозный, ул. Мира,68✨

