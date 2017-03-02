В Риге открылся магазин дизайнерской спортивной одежды SPORTIQUE

В центре Риге, по адресу: ул. Блауманя, 12А, открылся бутик одежды, обуви и аксессуаров для спорта и активного образа жизни SPORTIQUE, в основе концепции которого - модное сегодня стремление к здоровому образу жизни. Отличительной особенностью открывшегося магазина является то, что здесь собраны соответствующие линии всемирно известных люксовых брендов.

Сегодня мода - это совокупность ряда неотъемлемых составляющих, среди которых особенно высоко ценится комфорт, не идущий вразрез с современными тенденциями сегмента фэшн.

Законодатели мировой моды делают акцент на здоровый, а значит - активный образ жизни, расширяя тем самым свой ассортимент и выпуская новые универсальные линии одежды и обуви.

Теперь в одном и том же комплекте одежды может быть комфортно и в путешествии, и на встрече с друзьями, и на занятиях спортом.

Владельцы модного бутика подчеркивают, что их целью было представить на латвийском рынке что-то совсем новое, предложить местному клиенту коллекции мировых именитых брендов, которые до этого были доступны лишь за границей.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

«При нынешних реалиях, в которых ритм жизни современного человека крайне стремителен, удобство стало основополагающим аргументом при выборе одежды и обуви. Принимая во внимание этот факт,

ведущие дизайнеры и Дома моды стали дополнять проверенную временем классику элементами, «позаимствованными» у спортивной одежды.

Сегодня в порядке вещей совместить кроссовки со строгим деловым костюмом, футболку - с пиджаком. При формировании собственного стиля подобная игра на контрастах позволяет оставаться «на гребне» актуальных модных новинок и подчеркивает индивидуальность личности», - рассказала владелица спортивного бутика SPORTIQUE Николь Иванова.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

В бутике SPORTIQUE, торговая площадь которого составляет 100 квадратных метров, представлены мужские, женские и детские коллекции одежды, обуви и аксессуаров для активного образа жизни от таких брендов, как Versus Versace, Karl Lagerfeld, Pinko, No Ka'Oi, Little Marc Jacobs, Young Versace, Karl Lagerfeld Kids, 24Bottles. Ценовая политика магазина соответствует официальным ценам брендов. К числу неоспоримых преимуществ магазина относится в том числе удачное расположение -

SPORTIQUE находится в непосредственной близости от улицы Тербатас, шопинг-центра Galeria Riga и отеля Radisson Blu Hotel Latvija.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

По будням магазин открыт с 10:00 до 19:00, по субботам - с 11:00 до 18:00, воскресенье - выходной.

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Фото: пресс-фото