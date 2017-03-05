Andele Mandele Grand: на Кипсале прошла сумасшедшая распродажа

В субботу, 4 марта, в выставочном зале на Кипсале прошла очередная масштабная распродажа Andele Mandele Grand, в рамках которой женщины, а также некоторые мужчины предлагали посетителям приобрести одежду, обувь и аксессуары, которые им больше не нужны. По традиции, это мероприятие вызвало широкий интерес и собрало большое число как участников-продавцов, так и посетителей.

Пришедшие на Andele Mandele Grand, или «Охоту за жемчугом»,

имели возможность осмотреть гардероб нескольких сотен продавцов, чтобы в итоге отыскать и приобрести по хорошей цене свою «жемчужину».

Andele Mandele проходит четыре раза в год, в дополнение проводятся Andele Mandele KIDS, а также региональные Andele. Весной организуется Special&Cheap Andele Mandele - распродажа, все цены на которой не превышают 10 евро.































































Aizvērt Andele Mandele Grand на Кипсале Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Кроме того, существуют праздничные ярмарки, приуроченные к выпускным балам, свадьбам, Рождеству и Новому году - на них дамы торгуют вещами исключительно в нарядном облачении.

Как всегда, на Andele Mandele Grand был открыт благотворительный уголок, где

непроданные вещи можно было пожертвовать благотворительным организациям, школам и детским домам.