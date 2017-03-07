Музей моды приглашает на цикл лекций «1930-е – эпоха большого стиля»

Марлен Дитрих
 

Марлен Дитрих. Фото: пресс-фото

С октября 2016 года в Музее моды в Риге можно посмотреть выставку нарядов и аксессуаров из уникальной коллекции историка моды Александра Васильева «Элегантность 30-х». Хотя начало этого десятилетия было омрачено экономическим кризисом, именно в 30-е годы создавались эталоны красоты и стиля, которые остались актуальными и по сей день. Предлагаем великолепную возможность в цикле лекций историка моды Натальи Толкуновой «1930-е – эпоха большого стиля» узнать о союзе кино и моды, об иконах стиля 1930-х и о необыкновенных судьбах законодательниц моды этого и последующих десятилетий.

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23 марта лекция «Гламур Голливуда 1930-х»

Эпоха джаза 20-х напоминала веселый праздник, которому суждено было закончиться в 1929 году, когда, как гром среди ясного неба, разразился финансовый кризис на Уолл-стрит. Помощь во время Великой депрессии пришла из-за океана: фабрика грез – Голливуд распахнул двери кинотеатров перед зрителями, уставшими от каждодневных проблем. Даже президент Франклин Рузвельт признавал:

«Во время Великой депрессии, когда дух людей упал так низко, как никогда прежде, было превосходно, что американец мог за 15 центов пойти в кино, посмотреть на улыбку ребенка и забыть про свои проблемы».

Именно в 30-е годы возник союз кино и моды, который продолжается и по сей день; стиль эпохи в то время определяли звезды кино.

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Что помогло голливудским дивам той поры Грете Гарбо, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Джин Харлоу стать эталонами стиля для миллионов поклонниц?

Какие фильмы 1930-х породили новые модные тренды? Кто создавал туалеты экранных красавиц и как складывались отношения художников кино с их знаменитыми клиентками?

На эти и многие другие вопросы вы получите ответ на лекции «Голливудский гламур 30-х».

Грета ГарбоГрета Гарбо. Фото: пресс-фото

Джин ХарлоуДжин Харлоу. Фото: пресс-фото

Джоан КроуфордДжоан Кроуфорд. Фото: пресс-фото

24 марта «Светские иконы стиля 1930-х»

В 1936 году не только Великобританию, но и весь мир шокировало известие о желании короля Эдварда VIII жениться на женщине, которую он любит.

«Та женщина», как ее презрительно называли, была дважды разведенная американка Уоллис Симпсон, стильная и самостоятельная дама с характером королевы,

ставшая причиной конституционного кризиса и отречения короля от трона. Они действительно остались вместе на всю жизнь, и Уоллис стала яркой законодательницей стиля 1930-х. Но она была далеко не единственной светской иконой стиля этого десятилетия.

Эдвард VIII и Уоллис СимпсонЭдвард VIII и Уоллис Симпсон. Фото: пресс-фото

Кем были эти светские дамы 1930-х, чье положение в обществе, непререкаемый авторитет и безупречный вкус позволили им стать законодательницами моды и остаться на вершине модного Олимпа до глубокой старости.

Необыкновенные судьбы этих женщин, благодаря целеустремленности и силе характера добившихся реализации всех своих жизненных планов, и сейчас могут послужить для нас ценным уроком.

Автор цикла лекций «1930-е – эпоха большого стиля» Наталья Толкунова – журналист, преподаватель МГУ, историк моды, сестра Александра Васильева.

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В Риге открылся Музей моды

Фото: В Риге открылся Музей моды0


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