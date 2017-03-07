Как развивается бизнес дизайнеров RIGA FASHION WEEK?

Бренд NARCISS - постоянный участник RFW
 

Бренд NARCISS - постоянный участник RFW. Фото: пресс-фото

В рамках грядущей Рижской недели моды, которая пройдет с 28 марта по 1 апреля, свои коллекции сезона осень-зима 2017 представят лучшие латвийские дизайнеры одежды. Однако профессиональные показы в рамках RIGA FASHION WEEK - это только вершина айсберга.

Между презентациями новых коллекций на подиуме RFW два раза в год участники и организаторы Недели моды проделывают огромную работу каждый в своем направлении:

дизайнеры всеми возможными силами развивают свой бизнес, а Балтийская федерация моды популяризирует их имена и поднимает престиж латвийского дизайна в целом

посредством своих контактов и партнерских отношений с признанными специалистами индустрии и модными СМИ по всему миру.

Благодаря совместным усилиям многие латвийские дизайнеры вышли на зарубежные рынки и покорили сердца клиентов по всему миру, активно развивая экспортное направление.

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Дважды в год подиум Рижской недели моды становится эпицентром актуальных событий модной индустрии столицы. Здесь и новые коллекции, и смелые образы гостей мероприятий, и международная пресса. Словом, культурная и светская жизнь бьет ключом. Однако

за яркостью модных шоу и минутных аплодисментов стоит титанический труд дизайнеров, которые ежедневно, не покладая рук, работают над развитием собственных брендов.

Стоит отметить - небезуспешно!

RFW: Narciss

Фото: RFW: Narciss0

Так, например, дизайнер латвийского модного бренда NARCISS Алиса Траутмане, которая является постоянным участником RIGA FASHION WEEK уже на протяжении многих сезонов, совместно с партнером по бизнесу Sai Kong открыла в Нью-Йорке магазин «Dreams on Air», в котором также представлены коллекции ряда других модных брендов, базирующихся в Городе большого яблока. К слову,

Америка приглянулась и утонченному бренду Amoralle, который на днях подписал договор о сотрудничестве с одним из бутиков на Манхеттене,

где отныне будут представлены коллекции латвийской модной марки. В свою очередь бренд Natalija Jansone в этом году начал сотрудничество с одним из крупнейших дистрибьюторов одежды в США.

Этим летом One Wolf примет участие в Helsinki Fashion Week в Финляндии со своей новой коллекцией осень-зима 2017, а Katya Katya Shehurina - в начале марта в престижной международной выставке Tranoi в Париже.

Katya Katya ShehurinaKatya Katya Shehurina. Фото: пресс-фото

Бренд NÓLÓ стал активно завоевывать российский рынок - с нынешнего года коллекции бренда представлены в крупнейшем европейском концепт-сторе Trend Island в Москве, а также в сети престижных магазинов Bosco di Ciliegi.

Дизайнеры бренда Paviljons открыли свой интернет-магазин www.paviljons.com и теперь имеют возможность охватить еще больше заинтересованных клиентов со всего мира. В свою очередь дебютант нынешнего сезона RFW - бренд CINNAMON CONCEPT совсем недавно открыл свой магазин в самом центре Риги, на улице Гертрудес, 23. Кроме этого, коллекция латвийской марки представлена во многих бутиках Монако и в Каннах.

Дебютант нынешнего сезона RFW - бренд CINNAMON CONCEPTДебютант нынешнего сезона RFW - бренд CINNAMON CONCEPT. Фото: пресс-фото

Индра Миклава, дизайнер бренда Talented, отмечает, что их главная задача на данном этапе - развивать бренд, расширяя его ассортимент и число постоянных клиентов. Марка Anna Led также активно развивает свое дело, плодотворно сотрудничая с местными и зарубежными издательствами и блогерами.

Anna LedAnna Led. Фото: пресс-фото

Илья Булычев, дизайнер бренда Bulichev Jeans, решил попробовать себя в новом амплуа и вести видеоблог «Как с нуля», чья аудитория стремительно растет, о целеустремленных и интересных личностях, у которых получилось добиться успеха в Латвии, а также о моде, моделях и развлекательных мероприятиях.

Что касается детской моды, то достижения у латвийских дизайнеров детской одежды отнюдь не детские. С мая нынешнего года

коллекции марки Aristocrat Kids будут представлены в одном из самых больших и фешенебельных универмагов мира и самом известном универмаге Лондона - Harrods!

Еще один бренд детской одежды Paade Mode продолжает целенаправленно покорять модные рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Австралии и других стран.

Бренд детской одежды Paade ModeБренд детской одежды Paade Mode. Фото: пресс-фото

RFW: Lazy Francis, Paade Mode, Aristocrat Kids

Фото: RFW: Lazy Francis, Paade Mode, Aristocrat Kids0

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