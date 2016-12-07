Просто дива! Кети Топурия показала тело в «юбке-невидимке»

Кети Топурия
 

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

 

Поклонники одобрили выбор популярной российской певицы. Абсолютно прозрачная юбка в сочетании с необычной прической вызвала море виртуальных оваций. Кети Топурия уже получила звание «Дивы из «Пятого элемента».

Известная своим нетривиальным вкусом в одежде Кети Топурия побаловала поклонников в Instagram новыми снимками. Певица сделала выбор в пользу прозрачных тканей. Облачаться в прозрачные платья в новом сезоне законодатели моды не рекомендуют, называя это «перевернутой страницей». Однако на смену устаревшим гипюровым нарядам пришел новый тренд – абсолютно прозрачные юбки.

Участница группы «А-Студио» на себе ощутила веяние моды, примерив новую юбку в пол. Певица рассказала, что намерена показаться на сцене «во всей красе» во время своего выступления в Кремле.

Кети пока только выбирает сценические образы, готовится к концерту и балует своих поклонников в социальной сети первыми снимками с примерки.

Смелый шаг в выборе «кремлевского» наряда певица сделала под чутким руководством своего любимого дизайнера Александра Артюнова.

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Разумеется, девушка добавила в образ немного классического стиля, надев под юбку светлый боди с надписями «Вечность», «Любовь», «Нежность».

Большое внимание певица, как всегда, уделила прическе. Стилист создал на голове настоящее творение с пучком, разделенным двумя длинными косами.

Пользователи Instagram не остались равнодушными к новому образу любимой певицы.

Фото из Instagram:

@alexanderarutyunov 🤙🏿

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«Хорошенькая. Прическа супер, и оттенок одежды. Тебе идет очень!» - оценили фанаты выбор певицы, назвав ее «самой стильной в шоу-бизнесе».

Один пользователь даже сравнил Топурию в новом амплуа с известной российскому зрителю героиней Милы Йовович по фильму «Пятый элемент».

К слову, Кети Топурия уже не впервые балует публику своими откровенными нарядами.

Фото из Instagram:

@alexanderarutyunov dress hair by @nastena_rainbow make up @romanovamakeup ❤

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on

Пару месяцев назад, во время отдыха на заграничном курорте она разместила в социальной сети снимки в абсолютно прозрачном купальнике.

Фишка пляжного тренда состояла в том, что на прозрачной коже телесного цвета купальник стал практически незаметным.

Фото из Instagram:

thai 7am 🌴

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on

А в декабре минувшего года для выхода на дорожку во время Российской национальной премии Кети также облачилась в прозрачный наряд – красный кардиган-сетку. И снова чересчур октровенное одеяние певица надела в сочетании с классическим черным боди. Правда, тогда поклонники не оценили ее экстравагантный стиль.

В комментриях к фото в соцсетях фанаты назвали кардиган «ужасным платьем, хуже которого сложно придумать».

Но Кети Топурия в очередной раз доказала, что спокойна к критике и намерена дальше смело испытывать на себе модные новинки.

Фото из Instagram:

@astudio_group

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